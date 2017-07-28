Украл телевизор… бывший супруг

Невольно полицейские оказались в эпицентре разбирательств бывших супругов.

В ОМВД России по Ленскому району обратилась местная жительница с заявлением о краже имущества из квартиры.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили разбитое окно, через которое проник злоумышленник. Из квартиры пропал телевизор.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого в квартирной краже.

Оказалось, что потерпевшая после развода не отдавала бывшему супругу документы.

44-летний уроженец Бурятии, в отсутствие бывшей супруги решил забрать их. Он разбил окно в квартиру и похитил оттуда телевизор и забрал собственные документы.

Учитывая то, что стороны этого происшествия не являются более мужем и женой, к квартире потерпевшей и ее имуществу, злоумышленник не имеет никакого отношения, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража с незаконным проникновением в жилище».