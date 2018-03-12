Украденный ноутбук нашелся в ломбарде

2 марта в полицию обратился индивидуальный предприниматель с сообщением о том, что ночью в принадлежавшем ему магазине по улице Каландаришвили была совершена кража. По словам потерпевшего, преступники проникли в торговое помещение, разбив окно, и украли ноутбук Леново, а также денежные средства на сумму 4500 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Якутское» 7 марта был установлен и задержан 22-летний уроженец г. Якутска. При допросе он признался, что украденный ноутбук сдал в один из столичных ломбардов, откуда позже имущество было изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.