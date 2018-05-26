Указ Егора Борисова о награждении

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23 мая 2018 года
Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О награждении государственной наградой Республики Саха (Якутия)»
За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
НАЗАРОВА Семена Николаевича, заместителя генерального директора акционерного общества «Строй-Трест» Строительной компании «МОСТ», город Москва;
СВЕЖЕНЦА Владимира Павловича, директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, город Москва;
ХАТУОВА Джамбулата Хизировича, первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации, город Москва.
Глава Республики Саха (Якутия) Е.Борисов
23 мая 2018 года
№ 2582