Указ Егора Борисова о награждении

Указ Главы Республики Саха (Якутия) «О награждении государственной наградой Республики Саха (Якутия)» За вклад в социально-экономическое развитие республики и многолетний добросовестный труд наградить ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) НАЗАРОВА Семена Николаевича, заместителя генерального директора акционерного общества «Строй-Трест» Строительной компании «МОСТ», город Москва; СВЕЖЕНЦА Владимира Павловича, директора Департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, город Москва; ХАТУОВА Джамбулата Хизировича, первого заместителя Министра сельского хозяйства Российской Федерации, город Москва. Глава Республики Саха (Якутия) Е.Борисов 23 мая 2018 года

№ 2582 comments powered by HyperComments Источник: https://sakha.gov.ru/news/front/view/id/2909730

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