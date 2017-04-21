УК из Ленска незаконно уклоняется от заключения договора с «Якутскэнерго»

По обращению ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу «РусГидро») Управление государственного и жилищного надзора Республики Саха выявило нарушение в деятельности ООО УК «И.» (Ленск) по управлению многоквартирными домами.

Управляющая компания, обслуживающая 44 дома в Ленске, незаконно уклоняется от заключения договора энергоснабжения, игнорируя запросы поставщика энергоресурсов.

Управление выдало ООО УК «И.» предписание устранить нарушение и заключить договор с «Якутскэнеро» до 30 апреля. В случае, если ООО УК «И.» не устранит нарушение до этого срока, «Якутскэнерго» будет вынужден инициировать работу по дисквалификации должностного лица и аннулированию лицензии компании по управлению многоквартирным домом. Кроме того, в отношении управляющей компании возбуждено административное производство за нарушение правил предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. Компании грозит штраф до 250 тыс. рублей.

Отметим, что договор энергоснабжения – это главный документ во взаимоотношениях поставщиков энергоресурсов и исполнителей коммунальных услуг, на основе которого управляющие компании и ТСЖ приобретают у поставщиков энергоресурсы для предоставления коммунальных услуг жильцам многоквартирных домов.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее зависимое общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» составляет 1 216,275 МВт, тепловая – 1174,367 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.