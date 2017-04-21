УК бульдозером сталкивала мусор в реку Мархинку

Недавно ИА SakhaNews опубликовало информацию о вопиющем нарушении природоохранного законодательства в микрорайоне Марха: управляющая компания «Арктика-Строй» вместо того, чтобы вывезти бытовые отходы со двора, сталкивала мусор бульдозером прямо в речку Мархинка.

Данная публикация стала сигналом для незамедлительного реагирования со стороны надзорного органа – Якутского комитета охраны природы. Госинспектор оперативного отдела Саргылана БОРИСОВА тотчас выехала на место, как говорят в таких случаях, происшествия и в действительности зафиксировала ненадлежащую уборку санитарной точки по ул. Экспериментальная.

Санитарная точка трех старых многоквартирных деревянных домов расположена за уличным туалетом в пяти метрах от р. Мархинка. Так называемая санточка не оборудована: не имеет ни бетонированной площадки, ни ограждения, некогда установленные мусорные баки под тяжестью бытовых отходов скатились вниз. Вся береговая зона и сам водный объект захламлены мусором. Следует добавить, что два из трех домов неблагоустроенные (ведерно-выносная система), и «картина маслом», которую изобразил читатель в своем воображении, еще и завоняет.

Словом, госинспектором Борисовой установлен факт сталкивания отходов производства и потребления в р. Мархинка. Площадь захламления – 70 кв.м., местами высота захламления достигает 1 метра. В результате проверки, ООО УК «Арктика-Строй» признана виновным в совершении административного правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования.

Согласно статьи 8.2 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, а также выдано предписание до 21.04.2017 г. убрать захламление и обустроить санитарную точку: установить ограждение, баки для накапливания ТБО.

От принципиального инспектора Борисовой досталось и администрации п. Марха: металлолом и кузова автомобилей (в количестве 20 единиц) с береговой полосы и самого водного объекта должна убрать именно местная власть.

Источник: Якутский комитет охраны природы