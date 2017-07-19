Уходя, прихватил чужое

В столичную полицию поступило сообщение об открытом хищении ноутбука из квартиры расположенной в доме по ул. Чайковского.

Вскоре злоумышленник был задержан, им оказался неоднократно судимый уроженец Кобяйского района, который в ходе допроса признался в совершении грабежа.

В тот день он в компании собутыльников пришел в гости к малознакомому мужчине, уходя, взял с полки ноутбук. На улице товарищи заметили, что он прихватил с собой чужое имущество и попытались уговорить его вернуть на место. Похищенный ноутбук он сбыл через интернет за 5 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».