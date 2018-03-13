Уходя из гостей, мужчина прихватил с собой унты

В дежурную часть ОМВД России по Вилюйскому району обратилась жительница районного центра, которая сообщила, что у нее похитили унты из оленьих камусов стоимостью 35000 рублей.

Как выяснилось, в тот день 53-летняя пенсионерка гостила у знакомых, из квартиры которых у нее пропали унты.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в квартире помимо хозяина и потерпевшей гостили еще двое мужчин. Компания распивала спиртные напитки. Через некоторое время один из гостивших мужчин решил покинуть компанию и при выходе из квартиры похитил унты потерпевшей. Ранее судимый 45-летний злоумышленник был задержан «по горячим следам».

Выяснилось, что похищенные унты подозреваемый планировал подарить своей жене.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».