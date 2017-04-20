Уход за кухонным гарнитуром

Как продлить жизнь кухонного гарнитура? Только правильной эксплуатацией и уходом за ним. Вот несколько правил, следуя которым вы продлите срок службы вашего кухонного гарнитура в разы.



Мыть и чистить кухонный гарнитур, особенно фасады, нужно своевременно. Состаренные пятна удаляются намного сложнее и дольше. Мыть гарнитур нужно небольшим количеством воды, мягкой губкой или тряпкой. Из моющих средств использовать только не агрессивные, не содержащие в составе кислот, щелочей, хлора, растворителей и абразивных веществ.



Для продления службы столешницы обязательно пользуйтесь разделочной доской, она защитит столешницу от механических повреждений и горячих сковородок.

Старайтесь сразу вытирать разлитую воду, некоторые материалы, из которых сделан кухонный гарнитур, например ЛДСП, от долговременного воздействия влаги разбухают.

Старайтесь не оставлять открытыми дверцы и ящики, постарайтесь не перегружать полки и ящики. Если ящик или дверца стали плохо работать, заедать или задевать, не пытайтесь решить вопрос с помощью силы. Просто подрегулируйте фурнитуру, а если не получается – вызовите специалиста.



Некоторые материалы кухонного гарнитура не слишком хорошо переносят яркий солнечный свет и высокие температуры, постарайтесь свести к минимуму их воздействие на ваш кухонный гарнитур. Планируйте кухню так, чтобы модули гарнитура не находились вплотную к батареям отопления.



Вот, собственно и все правила. Следуйте им, и ваш кухонный гарнитур прослужит вам верой и правдой долгие годы, радуя вас отличным внешним видом

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