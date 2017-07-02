Угрожает ли огонь селу Модут?

Глава села Модут Намского района Петр Сокольников сообщил, что сейчас огонь селу не угрожает.
«Со вчерашнего дня у нас обстановка с пожарами нормализовалась. Огонь отступил, никакой опасности нет. Да, ранее была мобилизация населения для тушения пожара, но подчеркну, что эвакуации не было», — сообщил Sakhaday Сокольников.
Напомним, что в мессенджерах появились тревожные сообщения о том, что огонь вплотную подступил к селу, и сообщалось о мобилизации населения на борьбу с пожаром.
Между тем, как сообщили SakhaDay, в селе наблюдается сильное задымление, и население продолжает тушить пожар.
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«В данное время мы задействованы на тушении пожара. Народу пришло много. Все силы брошены на борьбу с огнем. Трактор делает противопожарную борозду. Я сама помогаю таскать воду», — сообщила нам жительница села Модут.