Угрожает ли огонь селу Модут?

Глава села Модут Намского района Петр Сокольников сообщил, что сейчас огонь селу не угрожает.

«Со вчерашнего дня у нас обстановка с пожарами нормализовалась. Огонь отступил, никакой опасности нет. Да, ранее была мобилизация населения для тушения пожара, но подчеркну, что эвакуации не было», — сообщил Sakhaday Сокольников.

Напомним, что в мессенджерах появились тревожные сообщения о том, что огонь вплотную подступил к селу, и сообщалось о мобилизации населения на борьбу с пожаром.

Между тем, как сообщили SakhaDay, в селе наблюдается сильное задымление, и население продолжает тушить пожар.