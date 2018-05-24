Угроза расставания с имуществом вынудила должников оплатить счета по ЖКУ

Из-за нежелания расставаться с имуществом должники Усть-Алданского района оплатили счета по ЖКУ.

На прошлой неделе в селе Борогонцы судебные приставы Усть-Алданского РОСП Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) совместно с сотрудниками Усть-Алданского филиала Коммунтеплосбыт ЖКХ провели выездной рейд по адресам должников.

Рейд проводился по 20 исполнительным производствам. Наложены 4 ареста на имущество должников (мобильные телефоны, планшет) на общую сумму около 10,500 рублей. Взыскано в пользу филиала Коммунтеплосбыт ЖКХ свыше 12,600 рублей. Должникам выданы требования об оплате за услуги ЖКХ.

На следующий день некоторые сознательные граждане оплатили свои долги на сумму около 30 тыс. рублей.

Судебные приставы отмечают, что в случае неуплаты долга к должникам применяются законные меры принудительного взыскания в виде ареста имущества, счетов, ограничения права выезда за пределы Российской Федерации, а также вручаются требования о постановке на учет в Центр занятости населения.

С помощью электронного сервиса ФССП России «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) (www.r14.fssprus.ru/iss/ip) граждане и юридические лица могут не только узнать о своих задолженностях, но и погасить их в режиме онлайн при помощи платежных сервисов, а также проследить за образованием долгов.

У «Банка данных исполнительных производств» имеется мобильное приложение. Скачать приложение можно в соответствующих операционных системах на Вашем устройстве – Google Play, AppStore, Windows.

В случае отсутствия мобильного устройства или доступа в Интернет, можно обратиться в структурное подразделение ФССП по месту жительства.