Угоны накануне Нового года: не теряйте бдительности!

Накануне Нового года в разных районах республики произошли угоны. К счастью, сотрудникам ГИБДД удалось раскрыть их по «горячим следам».

29 декабря вечером сотрудники ГИБДД г. Якутска остановили на ул.Автодорожная для проверки автомашину «Тойота Ланд Крузер»: ранее инспекторы получили ориентировку об угоне аналогичного авто. За рулем находился 40-летний мужчина: последний был нетрезв, он согласился пройти освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения и стало основанием для административного материала. Машина была доставлена на спецстоянку, а мужчина – в 1-й отдел столичной полиции, где ему было предъявлено обвинение в совершении преступления.

30 декабря в Ленске был угнан с ул. Чернышевского автомашина УАЗ-22069. По факту гона были ориентированы все службы и наряды полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий угнанная машина была обнаружена инспекторами ДПС Ленского района на 5-м километре автодороги «Умнас» в районе городской свалки. Возле машины был обнаружен и предполагаемый угонщик, находившийся в состоянии опьянения. Водителя оформили по статье 12.8КоАП РФ за управление в нетрезвом состоянии, а для дальнейшего разбирательства по факту угона доставили в отдел полиции.

Впереди- долгие праздничные дни, встречи с родными, близкими, друзьями, веселые застолья и зажигательные вечеринки. Всеобщее веселье, эйфория от эмоций порой притупляют чувство опасности, делают людей излишне беспечными. В праздники Госавтоинспекция советует владельцам транспортных средств не терять бдительности, не оставлять машины без присмотра, не забывать запирать двери авто и включать сигнализацию. Злоумышленникам бывает достаточно нескольких минут, чтобы завладеть автомобилем, особенно- если хозяин сам не побеспокоился о его сохранности.

Счастливо всем Нового года и безопасных дорог!