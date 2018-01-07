Угонщики Лэнд Крузера пойманы с поличным

За сутки сотрудники Госавтоинспекции республики выявили 503 нарушения ПДД , 9 водителей задержаны в состоянии опьянения. Принято участие в раскрытии преступления.

5 января в 16 часов в полицию города Якутска обратился мужчина с заявлением об угоне со двора дома по улице Лермонтова, автомашины ТОЙОТА ЛЭНД КРУЗЕР. Был введен план «Перехват»в ходе которого патруль ДПС задержал данную автомашину и двух молодых людей, находившихся в ней, на улице Ильменской. Оба подозреваемых, уже ранее судимых за различные преступления, были доставлены в полицию, а автомашина в исправном состоянии возвращена владельцу.

5 января около 5 часов вечера на 11 километре Намского тракта 57-летний водитель управляя автомашиной Ниссан-Сафари, двигаясь со стороны п. Жатай в сторону г. Якутска, на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть слева направо по направлению движения транспортного средства, в результате чего пешеход с множественными переломами доставлена в больницу.