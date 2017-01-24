Угонщицы застряли в сугробе

Ночью 24 января 2017 года в дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району поступило телефонное сообщение о том, что от дома 20 по ул.Ойунского угнан автомобиль Toyota Echo. В ходе патрулирования данное транспортное средство было обнаружено нарядом дорожно-патрульной службы в 01:18.

Вызванной на место следственной группой был установлен владелец автомобиля. Им оказался 29-летний гражданин Республики Кыргызстан, который рассказал следователю, что вечером 23 января он распивал спиртные напитки со своим другом и двумя незнакомыми девушками. Примерно в 23 часа он уснул, также как и его друг. В это время девушки взяли ключ от автомобиля из куртки потерпевшего и решили покататься по городу. Через непродолжительное время они застряли в сугробе, так как не имели достаточных навыков вождения. Проезжавший мимо водитель помог вытащить машину из снежного плена, однако ключи от нее забрал себе, пояснив, что машина принадлежит его знакомому.

Тем временем проснувшийся хозяин автомобиля, не обнаружив транспорта в том месте, куда его поставил, позвонил в полицию и сообщил, что машину угнали. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены обе правонарушительницы, одна из которых состоит на учете в отделе полиции. Дело передано в отдел дознания для принятия решения в процессуальном порядке.