Уголовный кодекс РФ переведут на якутский язык

Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы РФ переведут на якутский язык, а также будет издан русско-якутский юридический словарь, сообщает пресс-служба МВД по Якутии.

Мониторинг судебно-следственной практики, проведенный МВД по Республике Саха (Якутия), показал, что проблематика ведения уголовного судопроизводства не на русском языке характерна только для нашей республики. Поэтому в судебной практике высшей судебной инстанции России такие вопросы не рассматривались.

«Решение о переводе на якутский язык уголовного кодекса и уголовно-процессуального кодекса РФ, а также издание русско-якутского юридического словаря было принято на уровне руководства республики в 2014 году, но из-за отсутствия источника финансирования эта работа не была начата», — рассказали в МВД Якутии.

По поручению председателя правительства Якутии Евгения Чекина министерством образования республики в 2018 году предусмотрены средства в госпрограмме «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года» на мероприятия по переводу уголовного кодекса Российской Федерации на якутский язык.