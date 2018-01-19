Уголовное наказание грозит женщине, повторно попавшейся на продаже алкоголя

На днях было возбуждено уголовное дело в отношении продавца одного из магазинов, расположенного по ул. Октябрьской г. Алдан.

Сотрудниками подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Алданскому району установлено, что подозреваемая ранее была привлечена к административной ответственности за незаконную реализацию алкогольной продукции в соответствии со ст. 14.16 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и была подвергнута к взысканию денежного штрафа в размере 30000 рублей.

Тем не менее, женщина вновь осуществила незаконную розничную продажу алкогольной продукции, не имея на то лицензии и заведомо зная, что является лицом, подвергнутым административному наказанию.