Уголовное дело в отношении экс-заммэра Якутска может быть прекращено

Сегодня, 12 сентября, в Якутском городском суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении Егора Попова. Он обвиняется в мошенничестве при получении земельного участка. Сегодня прокурор заявила ходатайство о переквалификации деяния — по результатам повторной оценочной экспертизы стоимость спорного участка значительно уменьшилась. Вместо мошенничества в крупном размере экс-чиновнику вменяют в вину простое мошенничество.⠀ ⠀ Это преступление относится к преступлениям небольшой тяжести, в случае изменения квалификации дело может быть прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Дело рассматривается Якутским городским судом с прошлого года. Егор Попов не признавал вину, но сейчас согласен на прекращение дела, даже по нереабилитирующему основанию.⠀ ⠀ Напомним, по версии следствия, Попов представил недостоверные сведения о том, что на спорной земле им построен дом, что позволило ему оформить землю в собственность, а потом продать ее.⠀ ⠀ Ранее еще одно уголовное дело в отношении экс-чиновника, о незаконном уменьшении границ земельного участка, предназначенного для строительства школы N35, было прекращено в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.