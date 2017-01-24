Уголовное дело: Сгоревший банкротящийся Чокурдахский рыбзавод никем не охранялся

21 января 2017 года в 16.52 на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в неэксплуатируемом здании на ул. Советская в п. Чокурдах Аллайховского района. На момент прибытия огнеборцев – через три минуты после поступления вызова о пожаре, открытым огнем горело неэксплуатируемое здание. В результате пожара огнем повреждено неэксплуатируемое здание на площади 600 кв.м. Причина, виновник и ущерб устанавливаются, сообщил МЧС Якутии.

Это официальное сообщение о пожаре, в котором дотла сгорел Чокурдахский рыбзавод, в свое время открытый с такой помпой, но так и не заработавший в полную мощь, и последние годы просто простаивавший, с дорогой начинкой, но без всякой охраны.



Об отсутствии охраны стало известно из комментария руководителя республиканского Департамента по делам Арктики Алексея КИСЕЛЕВА: «Завод не работал, здание было обесточено, не функционировала котельная, никаких промышленных процессов в нем не происходило».

По его словам, когда пожарные приехали к месту происшествия, то увидели открытую на втором этаже дверь. «Именно с офисной части второго этажа началось возгорание. Существуют две версии произошедшего — детская шалость и поджог», — уточнил Киселев по горячим следам в комментарии ЯСИА.

В результате пожара второй этаж обрушился. «На первом этаже находилось все оборудование. Мы опасаемся, что оно сильно повреждено. Да и пожарные могли его залить, когда тушили возгорание. Все прояснится утром, после того, как специалисты смогут выехать на место и провести осмотр», — рассказал агентству Киселев.

«Хозяин завода — Фонд будущих поколений. Руководитель департамента подчеркнул, что представитель организации на днях должен был выехать в Чокурдах, чтобы решить вопросы, связанные с охраной объекта», — заявил Киселев.



Генеральный директор целевого Фонда будущих поколений Якутии Сергей МЕСТНИКОВ заявил, что в настоящее время причина пожара на Чокурдахском рыбзаводе и степень ущерба устанавливаются, сообщает ЯСИА.

По словам Сергея Местникова, в 2016 году, уже после остановки Чокурдахского рыбзавода, проводились мероприятия по финансовому оздоровлению предприятия. Предполагалось, что деятельность завода возобновится летом 2017 года. Велась работа с налоговыми органами по урегулированию задолженности в размере 3,5 миллиона рублей, которую собирались погасить в течение года. Для урегулирования ситуации и начала деятельности необходимо было вложить около 12-15 миллионов рублей.

«В 2016 году завод не функционировал. Он не смог достичь запланированных объемов сбыта, одной из сложностей стало отсутствие квоты на добычу рыбы. Поэтому Фонд в сентябре принял решение о прекращении полномочий руководства рыбзавода», — сказал он.



Ранее директором Чокурдахского рыбзавода был назначен депутат Ил Тумэна Михаил ГАБЫШЕВ. Его «правление» в информационном пространстве запомнилось, разве что, пиром для депутатов из элитной продукции рыбзавода.



Местников уточнил, что управление предприятием перешло к Дирекции по эксплуатации (дочерняя структура Фонда). Новое руководство Фонда пришло к выводу, что рыбзавод не в полной мере отвечает целевым задачам организации, так как предполагалось акцентировать внимание на выполнении социальных задач.

Исходя из этого, Сергей Местников не раз заявлял о необходимости объединения мощностей рыбной отрасли в республике, в том числе путем передачи рыбзавода в муниципальную собственность либо рыболовецким хозяйствам.

На днях в Чокурдах для заключения договора ответственного хранения должны были вылететь представители Фонда. В настоящее время они находятся в Аллаиховском районе для установления причин пожара.

«Полная информация по размеру нанесенного ущерба, состоянию оборудования будет получена после установления причин произошедшего. Возбуждено уголовное дело», — резюмировал Местников.

Отметим, что за день до пожара глава республики Егор БОРИСОВ провел очередное совещание по вопросам развития местного производства, на котором дал ряд поручений касательно Чокурдахского рыбзавода Госкомарктики и Целевому фонду будущих поколений. «Наиболее подходящим решением этого вопроса, по мнению главы, является передача производства местной рыболовецкой артели», — сообщил персональный сайт Егора Борисова.

А несколькими днями ранее СМИ сообщали о том, что в производстве Арбитражного суда Якутии находятся дела о банкротстве РСХППК второго уровня «Рыба Арктики», ООО «Якутский рыбзавод» и ООО «Чокурдахский рыбный завод».

В материалах СМИ было сообщено о том, что судебное разбирательство о признании банкротом ООО «Чокурдахский рыбный завод» отложено.

В открытом судебном заседании будет рассматриваться вопрос о проверке обоснованности заявления федеральной налоговой службы России. Сторонами судебного процесса рассматривается также возможность подготовки и подписания мирового соглашения.

Как отмечено выше, здание было обесточено, так что версия о коротком замыкании как причине пожара, исключена. Руководитель Госкомарктики задается вопросом: детская шалость или поджог? Так же он сообщил, что к приезду пожарных дверь второго этажа, где находились офисы, была открыта, и именно оттуда началось возгорание.

«В случае, если это поджог заброшенного, но утопающего в сотнях миллионов долгах рыбзавода, кому он выгоден?», — задается вопросом ИГ «В Якутии.ру», тщательно отслеживающая тему дорогостоящих и заброшенных сельскохозяйственных объектов республики.

А это видео НВК САХА онлайн о пожаре на Чокурдахском рыбзаводе, в котором сгорели, как минимум, 150 млн. рублей.

