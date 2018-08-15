Уголовное дело чурапчинского застройщика поступило в суд

Прокуратура Чурапчинского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя Регионального общественного фонда поддержки инициатив пенсионеров «ИИТИИ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По версии следствия, обвиняемый, осуществляя строительство многоквартирного дома в с. Чурапча Чурапчинского района, заключив с гражданами 13 договоров долевого участия, в нарушение прав участников долевого строительства, требований закона, часть денежных средств внесенных гражданами, направил на исполнение долговых обязательств организации, не связанных со строительством, в том числе на погашение кредитов. Сумма нецелевого использования денежных средств составила свыше 7 млн. 148 тыс.рублей. Кроме того, застройщиком привлечение денежных средств граждан производилось без государственной регистрации договоров.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.