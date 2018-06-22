Уголовное дело Александра Подголова получило продолжение

Прокуратура г.Якутска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух работников Управы Промышленного округа Окружной администрации г. Якутска в совершении пяти эпизодов преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УПК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства).

Предварительным следствием установлено, что 56-летний обвиняемый в период с 15.10.2014 по 11.04.2017 исполнял обязанности начальника Управления Промышленного округа, определенного одним из объектов для отбывания осужденными наказания в виде обязательных работ.

Осуществление контроля за выполнением осужденными определенных для них работ и уведомление уголовно-исполнительной инспекции о количестве проработанных ими часов были фактически возложены на 28-летнего обвиняемого, с 03.06.2016 по 16.05.2017 работавшего юрисконсультом Управы Промышленного округа.

Обвиняемые, будучи единственными лицами, выполнявшими функции контроля за ходом исполнения уголовного наказания, в период с 14 июля 2016 года до 9 марта 2017 года освободили от обязательных работ 5 осужденных в обмен на материальную выгоду для МКУ «Управа Промышленного округа», внеся в табели учета рабочего времени осужденных заведомо ложные сведения о якобы выполненных ими работах, которые затем предоставили в ФКУ УИИ УФСИН России по Республике Саха (Якутия).

Так, по предложению одного из обвиняемых осужденные приобрели за свой счет копир-принтер-сканер-факс, кулер, профнастил, электроматериалы, пластиковые окна и осуществили их установку также за свой счет, потратив 60200 руб., и не отбыли наказание в количестве 1010 часов обязательных работ.

Своими действиями обвиняемые нарушили основные принципы уголовного судопроизводства и воспрепятствовали достижению целей наказания в виде восстановления социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, а также дискредитировали и подорвали авторитет органов местного самоуправления и государства в глазах граждан Российской Федерации.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.