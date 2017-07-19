«Угнала тебя я, угнала»

В дежурную часть 3-го отдела полиции обратился потерпевший с заявлением об угоне его личного автотранспорта марки «Хонда» со двора дома по ул. Можайского.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена. Ею оказалась 17-летняя уроженка г. Якутска.

Как выяснилось, злоумышленница заприметила автомобиль, припаркованный около жилого дома. В салоне автомобиля находились ключи зажигания, а также отсутствовала автомобильная сигнализация. Разбив стекло автомобиля, злоумышленнице не составило труда совершить угон. На следующее утро хозяин обнаружил пропажу автомобиля.

По данному факту возбужденно уголовное дело по ч.1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».Автомобиль возвращен владельцу в исправном состоянии.