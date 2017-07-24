УФСИН закупает квашеную капусту на 1,7 млн рублей

Управление федеральной службы исполнения наказания по Якутии разместило госзакупку на квашеную капусту.
Поставщика около 37 т капусты определят путем электронных торгов. Стоимость контракта — 1 млн 764 тысяч рублей. Товар должен соответствовать ГОСТам «Овощи соленые и квашеные. Общие технические условия» и «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности».
Приём заявок заканчивается 4 августа. Конкурс будет проведён 7 августа.comments powered by HyperComments
Источник: http://news.ykt.ru/article/59943