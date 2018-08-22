УФСИН Якутии опровергает информацию о голодовке заключенного

Информация, размещенная в ряде СМИ о продолжающейся голодовке одного из осужденных, не соответствует действительности.

8 августа 2018 года осужденный А., отбывающий уголовное наказание в исправительной колонии, расположенной на территории Республики Саха (Якутия), подал заявление об отказе от приема пищи.

Осужденный А. мотивировал свое решение несогласием с тем, что его в качестве наказания за нарушение установленного порядка отбывания наказания поместили в штрафной изолятор.

Руководством исправительной колонии была проведена личная беседа с осужденным А. К разъяснительной работе привлекались сотрудники медицинской и психологической служб. Ежедневно велся медицинский контроль за состоянием его здоровья.

В итоге 14 августа 2018 года осужденный А. подал заявление о приеме пищи.

В настоящее время его состояние оценивается как удовлетворительное.