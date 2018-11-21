УФСИН сообщает: «Виновник ДТП в Булгунняхтахе не является уже нашим сотрудником»

УФСИН России по Республике Саха (Якутия) сообщает:

Гражданин, совершивший 20 ноября 2018 года наезд на пешеходов в с.

Булгунняхтах Хангаласского района Республики Саха (Якутия), в настоящее

время сотрудником УФСИН России по Республике Саха (Якутия) не является.

Ранее он служил в исправительной колонии № 3 УФСИН России по Республике

Саха (Якутия), однако был уволен по выслуге лет, дающей право на получение

пенсии.