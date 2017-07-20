УФСИН подписали договор с профсоюзами

УФСИН и профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации заключили соглашение.

Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Саха (Якутия) Владислав Дзюба и Председатель Саха (Якутской) республиканской организации Общероссийского профессионального союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Вячеслав Алексеев подписали соглашение о сотрудничестве.

Мероприятие прошло в аппарате Управления при участии Заместителя начальника УФСИН Владимира Узлова, помощника начальника по соблюдению прав человека в УИС Анастасии Потаповой, заместителя председателя республиканского профсоюза работников Дмитрия Хлустова, а также правового инспектора Андрея Филиппова.

В рамках деловой встречи участники обсудили ряд вопросов, касающихся регулирования государственно-служебных, социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений, содержащих обязательства по установлению условий труда, оплаты труда, занятости и социальных гарантий гражданских служащих и работников организаций УФСИН России по Республике Саха (Якутия).