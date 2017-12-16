Удивительное рядом: Чуть ли не каждый якутянин — экстрасенс

Интересное обсуждение развернулось в фейсбуке на странице якутянки, переехавшей в Турцию, Надежды Павловой.

«Моя подруга эзотерик Лана Ефремова говорит, что чуть ли не каждый первый якутянин обладает уникальными способностями… иногда даже сам не подозревает и думает, что это у всех. Некоторые помнят себя чуть ли не с пеленок, некоторые всегда знают, что спят и там позволяют себе то, что в обычной жизни нельзя, у некоторых просто интуиция. А у вас какие есть способности, расскажите в комментах?», — написала Надежда.

Среди откликнувшихся и написавших к посту свои развернутые комментарии — известные в Якутии люди, такие как Василина Кривошапкина и Ирина Ефимова.

«Интересная тема. Снами управляю, в детстве научилась сама. Четко помню этот момент, когда развернула сюжет и кошмар стал комедией абсурда. Летать умею, в Якутске кстати провода реально мешают 😂 но там и другие постоянные локации есть, кроме Якутска. Но не все сны осознанные.

Помню себя отчетливо лет с трех, лет с полутора-двух точно есть собственные воспоминания, самые ранние — до года, но неясно, точно ли они мои).

Интуиция тоже вроде есть, но не во всех сферах и не всегда. Надо развивать, наверное.

Не думаю, что это что-то прям из ряда вон выходящее», — написала пресс-секретарь Айсен Николаева.

«Очень близкая для меня тема. Я действительно помню себя с рождения, не по рассказам родителей, а прямо в реале, как в фильме. Могла 3 раза погибнуть, но спасала сама себя , мне снился момент спасения накануне каждого случая. Интуитивно чувствую моменты успешного исхода или наоборот. Хочу научиться управлять или контролировать свои ощущения», — прокомментировала тему Василина Кривошапкина.

А Надежда Сенькина рассказала об отце, обладавшем экстрасенсорными способностями, а также о том, что лично встречалась с Джуной Давиташвили.

Вот такие интересные у нас земляки. А у вас есть такие способности?