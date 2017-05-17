Удивительная Якутия: Как очутился здесь человек?  Что могло завлечь его в могилу природы?

Завершается учебный год и, по традиции, в Республиканском ресурсном центре «Юные якутяне», проводятся отчетные открытые занятия. Серия занятий 2017 года объединена общей темой «Педагогическая гостиная».

10 мая 2017 г. в Археологическом музее Северо-Восточной Азии состоялось открытое занятие для юных краеведов по теме «Гончарное производство в далеком прошлом», на которые были приглашены методисты Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», студенты Якутского художественного училища и сотрудники данного музея.

Мероприятие посетила классный руководитель 9 класса СОШ № 1 – Дьяконова Любовь Владимировна. В качестве экскурсоводов выступили самые успешные краеведы – Сакердонов Дмитрий (11 класс, СОШ № 31) и Яндубаева Анжелика (9 класс, СОШ № 1) – обладатели стипендии Главы Республики Саха (Якутия) по поддержке талантливой молодежи за 2015 и 2016 годы. Для данной группы школьников из СОШ № 1 и СОШ № 31 – это было итоговое занятие по пятилетней образовательной программе «Удивительная Якутия».

«Как очутился здесь человек? Что могло завлечь его сюда в могилу природы? Напрасно мы будем искать разрешение нашего вопроса: никакой памятник. Никакое предание не говорит о том, что было прежде». Изречение полярного исследователя Фердинанда Петровича Врангеля из знаменитого труда «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому океану, совершенные в 1820, 21, 22, 23 и 24 годах» (1841) стало отправной точкой экскурсии в мир первобытного человека. Сакердонов Дима представил мамонтовую фауну и подробно описал рабочую площадку древнего человека по производству первобытных орудий труда в нижнепалеолитической стоянке Диринг-Юрях, которая расположена в среднем течении р. Лены.

Яндубаева Анжелика раскрыла содержание наскальных рисунков. Наибольшее внимание у собравшихся привлекли наскальные рисунки, связанные с морским промыслом на гренландского кита. И школьников, и взрослых поразили неразгаданные наскальные рисунки. Необычные изображение на голове у женских фигур все еще остаются тайной якутских наскальных рисунков.

Основная часть занятия была посвящена знакомству с коллекцией древней керамики периода раннего железа (2.5-05 тыс. лет). Данные экспонаты при детальном изучении поразили участников открытого мероприятия разнообразием орнамента и способами нанесения декора. На артефактах представлены налепы, тиснение, насечки. Комбинируя и чередуя оттиски в определенной последовательности, уже в древности люди получали выразительные узоры. Несмотря на простоту, подобный узор выгодно подчеркивал форму глиняного сосуда, придавая ему особую выразительность. По сохранившимся осколкам глиняных горшков можно было оценить мастерство первых гончаров на территории Якутии, их понятие красоты.

Самой необычной частью занятия стал мастер-класс, который организовала преподаватель Якутского художественного училища им. П. П Романова – Бурнашева Октябрина Алексеевна. Студенты I курса отделения «Керамика» пояснили краеведам правила работы с глиной, затем показали способы нанесения узора на глиняные изделия. Задача школьников состояла в том, чтобы самостоятельно воспроизвести один из вариантов декора в технике древнего человека при помощи примитивных приспособлений. Для проведения мастер-класса студенты использовали собственноручно приготовленную намцырскую глину из пригорода Якутска. Возможность прикоснуться к части всемирной истории культурного и материального наследия непосредственно в процессе производства увлекала школьников. В конце занятия были представлены несколько образцов декора, которые поразили сходством с артефактами.

Формат музейного занятия-реконструкции позволил юным краеведам понять процесс декорирования глиняных изделий в первозданных условиях на территории Якутии, закрепить полученные знания в ходе мастер-класса. Данное занятие стало познавательным как для школьников, так и для приглашенных гостей.

Сотрудники Музея арктической археологии Северо-Востока Азии выступили с предложением о разработке совместного проекта науки и образования в Республике Саха (Якутия) по выпуску научно-популярной книги «О полярной археологии для детей и школьников».