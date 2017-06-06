Удивительная находка хозяина новой усадьбы

Экспедиционные будни начались-первые находки…недалеко от села Ой хозяин новой усадьбы нашел бивни мамонта. По известным причинам место и имя автора находки пока не указываем.

Нас пригласили как «экспертов» знакомых с учеными мамонтоведами. Скоро приедут ученые-палеонтологи и расскажем подробности завтра или послезавтра. Бивень примерно 270 см.длиной и окружность у корня примерно 50 см.

По нашим предположениям это степной мамонт-предок шерстистого мамонта,трогонтериевый мамонт -возрастом 400 тыс. лет.Полный скелет степного мамонта впервые находили 2015 году в Нижнем Бестях.

Бивни очень древние — очень ветхие-поэтому собирателей бивней просим не беспокоиться-находка имеет серьезную научную ценность.

Участники нашей экспедиции школьников «Эллэйада»были авторами и свидетелями находок древнейшего бизона,снежного барана, широкопалой лошади таких же возрастов-интересно они все крупнейшие среди таких находок,интересно что 400 тыс. лет назад в наших землях обитали крупнейшие представители мамонтовой фауны.