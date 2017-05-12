«уДачная страховка» — система скидок от«Стерха» с купоном на розыгрыш внедорожника!

Только до 31 августа текущего года Региональная страховая компания «Стерх» дарит жителям республики 20% скидки на страхование домов, строений, квартир и домашнего имущества.

Кроме того, РСК «Стерх» приготовил всем застрахованным по программе «уДачная страховка» приятный бонус. Они получают в подарок купон на розыгрыш внедорожника LAND CRUISER PRADO, который состоится 7 июля во время проведения XX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары»в селе Верхневилюйск.

20% скидка на страхование:

— квартир и строений (жилые и дачные дома);

— дополнительных строений и хозяйственных построек (хозблоки, бани, гаражи, сараи, амбары и др.);

— домашнего имущества;

— гражданской ответственности перед третьими лицами

от пожара, стихийных бедствий, противоправных действий, аварий и иных неприятностей предоставляются жителям республики, по специальномускидочному купону или по предъявлению СМС-сообщения с кодом на скидку.

Купоны будут распространяться среди населения в свободной форме: в офисах компании, в точках продаж, а также в газетных публикациях. СМС-сообщения–на телефонные номера клиентов «Стерха».

Отметим, скидка не распространяется на ипотечноестрахование и страхование имущества в рамках банковского залога. Скидки не суммируются.

С подробной информацией об условиях акции «уДачная страховка» можно ознакомиться здесь.

Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ, СИ, ОС №3983 от 22 сентября 2015 г.