Учреждены 25 грантов молодежного форума «Синергия Севера 2017» по 7 направлениям

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №230 от 03 июля 2017 года учреждены 25 грантов молодежного образовательного форума «Синергия Севера 2017» по 7 направлениям:
|Направление
|Количество грантов, в ед.
|Сумма гранта, рублей
|Итого общие расходы на гранты, рублей
|Направление
«Молодые предприниматели»
|3
|100 000
|300 000
|2
|50 000
|100 000
|Направление
«Я – ИНЖЕНЕР»
|4
|100 000
|400 000
|Направление
«Руководители молодежных общественных объединений»
|4
|50 000
|200 000
|Направление
«Экология Арктики»
|2
|100 000
|200 000
|Направление
«Рабочая молодежь»
|2
|100 000
|200 000
|1
|50 000
|50 000
|Направление
«IT – синергия»
|4
|100 000
|400 000
|Направление
«Школа волонтера»
|3
|50 000
|150 000
|Общая сумма
|2 000 000
Напомним о том, что форум в этом году пройдет с 26 по 30 июля 2017 года в местности «Орто Дойду» Хангаласского улуса. Образовательная программа Форума включает 7 направлений -«Руководители молодежных общественных объединений», «Молодые предприниматели», «IT-Cинергия», «Я – инженер», «Рабочая молодежь», «Экология Арктики», «Школа волонтера».
Приглашаем принять активное участие в одном из ярких событий этого года! Прием заявок до 10 июля 2017 г. через Автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru/event
comments powered by HyperComments