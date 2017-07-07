Учреждены 25 грантов молодежного форума «Синергия Севера 2017» по 7 направлениям

Постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) №230 от 03 июля 2017 года учреждены 25 грантов молодежного образовательного форума «Синергия Севера 2017» по 7 направлениям:

Направление Количество грантов, в ед. Сумма гранта, рублей Итого общие расходы на гранты, рублей Направление «Молодые предприниматели» 3 100 000 300 000 2 50 000 100 000 Направление «Я – ИНЖЕНЕР» 4 100 000 400 000 Направление «Руководители молодежных общественных объединений» 4 50 000 200 000 Направление «Экология Арктики» 2 100 000 200 000 Направление «Рабочая молодежь» 2 100 000 200 000 1 50 000 50 000 Направление «IT – синергия» 4 100 000 400 000 Направление «Школа волонтера» 3 50 000 150 000 Общая сумма 2 000 000

Напомним о том, что форум в этом году пройдет с 26 по 30 июля 2017 года в местности «Орто Дойду» Хангаласского улуса. Образовательная программа Форума включает 7 направлений -«Руководители молодежных общественных объединений», «Молодые предприниматели», «IT-Cинергия», «Я – инженер», «Рабочая молодежь», «Экология Арктики», «Школа волонтера».

Приглашаем принять активное участие в одном из ярких событий этого года! Прием заявок до 10 июля 2017 г. через Автоматизированную информационную систему «Молодежь России» (https://ais.fadm.gov.ru/event /3868), а также путем направления анкеты на адрес штаба направлений. Мы ждем именно тебя!