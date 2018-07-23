Учрежден День реки Амга

Отныне ежегодно будет отмечаться день реки Амга. С инициативой вышел Амгинский улус. Другие улусы, расположенные на Амге, это поддержали.





Торжества прошли 21 июля в селе Амга на побережье под монументом «Кыыс Амма», которую венчает еще один бренд улуса – любимый в народе самый яркий таежный цветок сардана. На берегу Амги собрались люди, издалека были слышны зазывная музыка, праздничный концерт. На реке управление спорта администрации Амгинского улуса организовало соревнования по плаванию. Учитывая стремительное течение легендарной реки, буераки были поставлены на щадящей глубине – по пояс взрослому, и расстояние согласно Положению составило 25 метров. В жаркий день с удовольствием плескались в реке все, кто оказался поблизости.

Праздник почтил своим присутствием врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Его рабочий график посещения улусов удачно совпал со значимым мероприятием.

Собравшихся поздравили врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ, и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин АФАНАСЬЕВ, глава Амгинского улуса Николай АРХИПОВ.





В праздничный день ведомственные награды получили экологи — защитники природы Амги. Почетный знак «За вклад в развитие водного хозяйства» вручен ШИШИГИНОЙ Анне Зиновьевне, общественному деятелю.

Почетной грамотой Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства награждены ПАХОМОВ Семен Гаврильевич, директор Амгинского филиала ООО «СахаСпецТранс»

и ШИЛОВА Вера Гелярьевна, депутат Амгинского наслежного Совета.

Благодарственные письма министерства вручены КИРЕНСКОЙ Александре Николаевне, мастеру производственного обучения МБДОУ «Станция юных натуралистов»



и ПАРНИКОВУ Герасиму Петровичу, старшему государственному инспектору Амгинской инспекции охраны природы.

«Сам факт появления такого праздника говорит о том, что жители республики бережно относятся к своим рекам, к своей природе. Это народная инициатива, которую необходимо поддержать. Общество настаивают на том, чтобы экологическая политика государства была направлена сохранение водных объектов Якутии. Чтобы обеспечить ее, нам нужна поддержка общественности. В республике уже отмечаются дни рек Лена и Вилюй. Теперь появился день реки Амга. Жители нескольких улусов вышли с инициативой учреждения дня реки Индигирка. Видимо, следующий рекой, которая получит свой день, станет именно Индигирка. Сознательность населения растет, экологическая дисциплина, гражданская активность якутян радуют», — отметил врио министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев в беседе с журналистами.

Амга давно стала жемчужиной внутреннего туризма республики. Из столичного Якутска и соседних улусов приезжают десятки тысяч гостей, чтоб почувствовать лето – купание, рыбалка, земляника Амги привлекают многих.

Как рассказал журналистам во время пресс-сплава Яков СИВЦЕВ, директор Департамента биологических ресурсов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, в свое время предпринимались попытки оформить бассейн реки Амги в особо охраняемую природную территорию. Чтоб гарантированно сохранить чистоту природы красавицы Амги. С каждым годом в республике увеличиваются территории промышленного освоения, что не может не вредить природе. Возможно, пришло время вернуться к вопросу сохранения природы Амгинского бассейна.

Красавица Амга временами проявляет норов, демонстрирует свой крутой характер. Так, паводок нынешнего года нанес существенный ущерб людям. В наслегах и самой Амге некоторые дома были полностью разрушены льдами и восстановлению не подлежат. Другие дома были унесены стихией. Третьи дома река сдвинула с места и пронесла на чужие дворы. Похозяйничала река в микрорайоне Промкомбинат села Амга. А вот памятник себе, стоящий тут же, не тронула, высоченные, тяжелые льдины аккуратно обогнули его стороной. И об этом с удивлением рассказывают местные жители. Похоже, у реки Амга есть свой собственный интеллект.

Старожилы вспоминают, что наводнения в Амге случались и в 2008 году, а до этого – 1998-м. Возможно, на реке десятилетний цикл проблемных паводков.

В рамках рабочей командировки в Амгинский район, врио главы Якутии Айсен Николаев лично проверил ход аварийно-восстановительных работ в пострадавших от паводка наслегах, встретился и пообщался с жителями.

Реке Амга испокон веков поклонялись люди. Ее воспевают в стихах и песнях. С ней приходится считаться, уверены руководители. Волонтеры выходят убирать ее берега. Несмотря на обилие отдыхающих, пойма Амги относительно чиста. А теперь по инициативе местных жителей, появился специальный День реки Амга.





