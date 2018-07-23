АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
16
Пасмурно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
23.07.2018, 2:22
Желток
Эксклюзив
Чему завидует Ил Дархан?
23.07.2018, 1:53
Экология
Эксклюзив
Учрежден День реки Амга
23.07.2018, 0:22
Культура & Образование
Сегодня день рождения ученого
22.07.2018, 21:51
Желток
Видео
Хаарчаана радуется
22.07.2018, 21:49
Республика
23 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
22.07.2018, 19:42
Республика
Айсен Николаев встретился с пострадавшими от паводка семьями Амгинского района
22.07.2018, 19:00
Культура & Образование
В ЯГСХА открыт набор по переподготовке кадров
22.07.2018, 18:55
Общество
Не быть равнодушным
22.07.2018, 16:46
Республика
Айсен Николаев о Спортивных Играх народов Якутии: Уверен – все у нас получится!
22.07.2018, 14:16
Желток
Земляничная поляна в Якутии
22.07.2018, 12:00
Желток
Фотофакт
Зачетный трофей
22.07.2018, 11:06
Республика
22 июля предстоят временные ограничения электроснабжения
22.07.2018, 11:03
Общество
Фотофакт
Первый президент Якутии высоко оценил свою землячку
22.07.2018, 9:19
Столица
В Якутске – пик подготовки к отопительному сезону
22.07.2018, 9:15
Общество
Фотофакт
«Хозмаркет» присоединился к акции «Вызов-кузов!»
22.07.2018, 9:13
Происшествия
В Якутии загорелся автомобиль
22.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Воскресенье 22 июля 2018
22.07.2018, 0:11
Общество
Сегодня день рождения руководителя, омбудсмена, художницы, стилиста и журналиста
21.07.2018, 21:27
Происшествия
Фотофакт
В Якутии огнеборцы «отодвинули» лесной пожар от нюрбинского села
21.07.2018, 21:00
Экология
В Якутске ожидается 30-градусная жара
21.07.2018, 20:08
Путешествия
Объявление
Музей Гуггенхайма в Бильбао с Тур-люкс!
21.07.2018, 20:03
Общество
Как определить характер девушки по её любимой обуви
21.07.2018, 20:01
Красота & Здоровье
Фотофакт
В Нерюнгри реализуют социальный проект для женщин с онкозаболеваниями
21.07.2018, 19:53
Культура & Образование
Видео
Смелая девушка Сайдыы Куо
21.07.2018, 16:51
Республика
Айсен Николаев посетил сельхозпредприятия Мегино-Кангаласского улуса
21.07.2018, 13:13
Общество
Членов, член правительства и продюссер в РБ-2
21.07.2018, 13:06
Республика
Железнодорожный узел в Нижнем Бестяхе – основа транспортно-логистического центра
21.07.2018, 13:04
Политика
Айсен Николаев: VII Игры народов Якутии должны пройти на высоком уровне
21.07.2018, 10:30
Общество
Фотофакт
В Якутии начался сбор голубики
21.07.2018, 10:20
Общество
Фотофакт
Иван-чай — краса Якутии
21.07.2018, 9:04
Общество
Резонанс
Путину не нравится пенсионная реформа
21.07.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии загорелся 9-ти этажный дом
21.07.2018, 5:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Суббота 21 июля 2018
21.07.2018, 0:10
Культура & Образование
Сегодня день рождения этнозвезды, журналиста и руководителя
20.07.2018, 22:49
Столица
Врио главы Якутии Айсен Николаев и спикер Александр Саввинов обсудили развитие Якутска
20.07.2018, 22:47
Столица
Фотофакт
Спикер Александр Саввинов пожелал всем доброй воли на одноименной аллее
20.07.2018, 22:47
Общество
Налоговые органы начнут рассылку «писем счастья» жителям Якутии в сентябре
20.07.2018, 19:26
Общество
Резонанс
Народный депутат подал документы на должность мэра Якутска
20.07.2018, 18:25
Общество
Столетняя жительница Якутска раскрыла секрет долголетия
20.07.2018, 18:00
Красота & Здоровье
Найден простой способ улучшить работу мозга
20.07.2018, 17:28
Спорт
Борис Федоров: В режиме ожидания
20.07.2018, 17:01
Столица
Фотофакт
Цветочный рай на площади Орджоникидзе
20.07.2018, 16:55
Столица
Год новаторства: Да будет свет!
20.07.2018, 16:40
Экономика
Акции «АЛРОСА-Нюрба» проданы за 12 млрд рублей
20.07.2018, 16:32
Столица
Автобусный маршрут № 6 продлен до микрорайона Борисовка-1
20.07.2018, 16:27
Происшествия
Выявлены 12 виновников в возникновении лесных пожаров в Якутии
20.07.2018, 16:09
Желток
Эксклюзив
Новое увлечение якутского политика
20.07.2018, 15:56
Общество
Прокуратура Якутии подвела итоги работы за 1 полугодие
20.07.2018, 15:35
Желток
Кондитер из Якутии испекла торт с портретом Айсена Николаева
20.07.2018, 15:16
Общество
Верховный суд РФ разрешил тратить маткапитал на покупку дачи
20.07.2018, 14:58
Красота & Здоровье
Роспотребнадзор проверил пляжи в Якутске
20.07.2018, 14:42
Происшествия
Экстра
В Якутии на реках повышается уровень воды
20.07.2018, 14:41
Общество
Резонанс
Галина Данчикова о пенсионной реформе
20.07.2018, 14:28
Экономика
Сахаэнерго подготовило энергообъекты отдаленных сел Верхневилюйского улуса к зиме
20.07.2018, 14:16
Экономика
Совет директоров утвердил нового директора аэропорта «Якутск»
20.07.2018, 14:15
Желток
Эксклюзив
Якутская красавица родила сына
20.07.2018, 14:00
Спорт
Итальянский марафонец приехал в Якутию, чтобы проверить, есть ли у нас лето
20.07.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Ошибки в макияже, из-за которых вы выглядите старой
20.07.2018, 13:00
Экология
С берега озера Сергелях собрали более 15 мешков мусора
20.07.2018, 12:48
Общество
Обманутые дольщики Чурапчи обретут жилье
20.07.2018, 12:38
Республика
Фотофакт
В Хангаласском улусе заработало колесо обозрения из городского парка
20.07.2018, 12:34
Происшествия
Немолочный дождик: В колонии собаки нашли тайник с телефонами и спиртным
20.07.2018, 12:23
Общество
В Якутске прошел форум «Якутия, вперед!»
20.07.2018, 12:18
Политика
О чем говорили Айсен Николаев и первый президент Якутии
20.07.2018, 12:13
Экономика
«Камелек» открыл секрет оригинального подарка на свадьбу
20.07.2018, 12:05
Общество
Дольщики добиваются банкротства «Симиира»
20.07.2018, 11:49
Экономика
За первое полугодие должники вернули «Якутскэнерго» более 900 млн рублей
20.07.2018, 11:30
Происшествия
Мужчина и ребенок из Якутии погибли в страшном ДТП
20.07.2018, 11:23
Культура & Образование
В Якутии прошла первая выставка керамистов-энтузиастов
20.07.2018, 11:09
Происшествия
Октемскую плотину прорвало из-за повышения уровня воды
20.07.2018, 10:52
Столица
Административная комиссия Якутска провела рейд по несанкционированным торговым точкам
20.07.2018, 10:44
Происшествия
Жители якутского села встревожены «визитом» хозяина леса
Архив новостей
Экология
23 июля 2018, 1:53
70

Учрежден День реки Амга

Отныне ежегодно будет отмечаться день реки Амга. С инициативой вышел Амгинский улус. Другие улусы, расположенные на Амге, это поддержали.


Торжества прошли 21 июля в селе Амга на побережье под монументом «Кыыс Амма», которую венчает еще один бренд улуса – любимый в народе самый яркий таежный цветок сардана. На берегу Амги собрались люди, издалека были слышны зазывная музыка, праздничный концерт. На реке управление спорта администрации Амгинского улуса организовало соревнования по плаванию. Учитывая стремительное течение легендарной реки, буераки были поставлены на щадящей глубине – по пояс взрослому, и расстояние согласно Положению составило 25 метров. В жаркий день с удовольствием плескались в реке все, кто оказался поблизости.
Праздник почтил своим присутствием врио главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ. Его рабочий график посещения улусов удачно совпал со значимым мероприятием.
Собравшихся поздравили врио главы республики Айсен НИКОЛАЕВ, и.о. министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин АФАНАСЬЕВ, глава Амгинского улуса Николай АРХИПОВ.


В праздничный день ведомственные награды получили экологи — защитники природы Амги. Почетный знак «За вклад в развитие водного хозяйства» вручен ШИШИГИНОЙ Анне Зиновьевне, общественному деятелю.

Почетной грамотой Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства награждены ПАХОМОВ Семен Гаврильевич, директор Амгинского филиала ООО «СахаСпецТранс»

и ШИЛОВА Вера Гелярьевна, депутат Амгинского наслежного Совета.

Благодарственные письма министерства вручены КИРЕНСКОЙ Александре Николаевне, мастеру производственного обучения МБДОУ «Станция юных натуралистов»


и ПАРНИКОВУ Герасиму Петровичу, старшему государственному инспектору Амгинской инспекции охраны природы.

«Сам факт появления такого праздника говорит о том, что жители республики бережно относятся к своим рекам, к своей природе. Это народная инициатива, которую необходимо поддержать. Общество настаивают на том, чтобы экологическая политика государства была направлена сохранение водных объектов Якутии. Чтобы обеспечить ее, нам нужна поддержка общественности. В республике уже отмечаются дни рек Лена и Вилюй. Теперь появился день реки Амга. Жители нескольких улусов вышли с инициативой учреждения дня реки Индигирка. Видимо, следующий рекой, которая получит свой день, станет именно Индигирка. Сознательность населения растет, экологическая дисциплина, гражданская активность якутян радуют», — отметил врио министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Сахамин Афанасьев в беседе с журналистами.

Амга давно стала жемчужиной внутреннего туризма республики. Из столичного Якутска и соседних улусов приезжают десятки тысяч гостей, чтоб почувствовать лето – купание, рыбалка, земляника Амги привлекают многих.

Как рассказал журналистам во время пресс-сплава Яков СИВЦЕВ, директор Департамента биологических ресурсов Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства, в свое время предпринимались попытки оформить бассейн реки Амги в особо охраняемую природную территорию. Чтоб гарантированно сохранить чистоту природы красавицы Амги. С каждым годом в республике увеличиваются территории промышленного освоения, что не может не вредить природе. Возможно, пришло время вернуться к вопросу сохранения природы Амгинского бассейна.

Красавица Амга временами проявляет норов, демонстрирует свой крутой характер. Так, паводок нынешнего года нанес существенный ущерб людям. В наслегах и самой Амге некоторые дома были полностью разрушены льдами и восстановлению не подлежат. Другие дома были унесены стихией. Третьи дома река сдвинула с места и пронесла на чужие дворы. Похозяйничала река в микрорайоне Промкомбинат села Амга. А вот памятник себе, стоящий тут же, не тронула, высоченные, тяжелые льдины аккуратно обогнули его стороной. И об этом с удивлением рассказывают местные жители. Похоже, у реки Амга есть свой собственный интеллект.
Старожилы вспоминают, что наводнения в Амге случались и в 2008 году, а до этого – 1998-м. Возможно, на реке десятилетний цикл проблемных паводков.

В рамках рабочей командировки в Амгинский район, врио главы Якутии Айсен Николаев лично проверил ход аварийно-восстановительных работ в пострадавших от паводка наслегах, встретился и пообщался с жителями.

Реке Амга испокон веков поклонялись люди. Ее воспевают в стихах и песнях. С ней приходится считаться, уверены руководители. Волонтеры выходят убирать ее берега. Несмотря на обилие отдыхающих, пойма Амги относительно чиста. А теперь по инициативе местных жителей, появился специальный День реки Амга.



Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото автора, Василия ГАВРИЛЬЕВА, Амга и Ольги СТАРОСТИНОЙ, ЯСИА.
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
21.07.2018, 21:27
Происшествия
Фотофакт
В Якутии огнеборцы «отодвинули» лесной пожар от нюрбинского села
21.07.2018, 9:00
Происшествия
В Якутии загорелся 9-ти этажный дом
18.07.2018, 12:36
Общество
Резонанс
Сбербанк подтверждает информацию о начале выплат страхового возмещения вкладчикам Банка «Таатта»
21.07.2018, 21:00
Экология
В Якутске ожидается 30-градусная жара
20.07.2018, 0:41
Республика
В Якутии появится береговой учебный тренажер
19.07.2018, 18:03
Политика
Экстра
Новые кадровые указы врио главы Якутии
19.07.2018, 12:33
Экология
Фотофакт
В Якутии посреди лета наступила зима
17.07.2018, 0:09
Желток
Эксклюзив
Роскошный подарок для дочери потенциального мэра
19.07.2018, 11:06
Политика
Экстра
В Якутии назначен новый министр
17.07.2018, 22:55
Общество
Эксклюзив
Интервью
Участник Церемонии мундиаля Серго Сидоров: «Это был сон!»
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Республика
22.07.2018

Айсен Николаев встретился с пострадавшими от паводка семьями Амгинского района

Республика
22.07.2018

Айсен Николаев о Спортивных Играх народов Якутии: Уверен – все у нас получится!

Столица
22.07.2018

В Якутске – пик подготовки к отопительному сезону

Фотофакт
Общество
22.07.2018

«Хозмаркет» присоединился к акции «Вызов-кузов!»

Фотофакт
Происшествия
21.07.2018

В Якутии огнеборцы «отодвинули» лесной пожар от нюрбинского села

Объявление
Путешествия
21.07.2018

Музей Гуггенхайма в Бильбао с Тур-люкс!

Фотофакт
Красота & Здоровье
21.07.2018

В Нерюнгри реализуют социальный проект для женщин с онкозаболеваниями

Резонанс
Общество
21.07.2018

Путину не нравится пенсионная реформа