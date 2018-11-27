Учредитель якутской акции «За красивые глаза» против Элджея

За два дня до концерта рэп-исполнителя Элджея, сообщает ЯСИА, вышло, прославившееся на всю Россию, распоряжение Управления образования Якутска с рекомендацией школьникам воздержаться от посещения мероприятия. Педагогам рекомендовано провести разъяснительные беседы о вреде его песен и несоответствии репертуара возрасту учеников.

Сейчас стало известно, что в лице обеспокоенной общественности выступил учредитель акции «За красивые глаза», народный депутат Якутии Александр Сусоев.

Из-за этого ситуация приобрела окончательно юмористический вид:

«Почему вы выступаете против рэпера?»

«Глаза не понравились»

В общем, все как в общеизвестном анекдоте.

Теперь из-за одного концерта на уши поднята не только вся система школьного образования города Якутска, но и полиция. Прокуратура требует от МУ МВД РФ «Якутское» о необходимости проведения рейдовых мероприятий «в целях не допущения посещения детьми предстоящего концерта «Элджея»». В какой форме будут проходить «рейды не допущения» на данный момент неизвестно.