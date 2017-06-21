Учителя музыки и ИЗО соберутся на одной площадке

Продолжается активная подготовка к форуму учителей музыки и изобразительного искусства. Так, вчера 20 июня члены Оргкомитета дали пресс-конференцию о ходе подготовки к предстоящему форуму.

Первый заместитель министра образования и науки РС(Я) и председатель Оргкомитета Феодосия ГАБЫШЕВА рассказала вцелом о содержании музыкального и художественного образования и о ходе реализации проектов “Музыка для всех” и “Рисуем все”. “Мы хотим собрать на этом форуме конкретно профессионалов музыки и рисования, людей кто непосредственно работает по данным направлениям. Нам надо обсудить и проанализировать сегодняшнее состояние, систематизировать что наработано и наметить наши перспективы. Очень хорошо совпало, что совсем недавно вышел указ Президента РФ по десятилетию детства, мы как раз имеем механизмы. Сегодня у нас готовится указ Главы республики по поддержке одаренных детей, где вот эти два направления будут обозначены”, — отметила Феодосия Васильевна.

Директор Октемского научно-образовательного центра Юрий СЕМЕНОВ обозначил важность проведения такого форума. В качестве аргумента он привел результаты международного фундаментального исследования. Как выяснилось, в большинстве странах мира с 1991 года стратегия развити образования проводится в системе STEM (Science — наука, Technology — технология, Engineering — Инженерия, Mathematics — Математика). По результатам 20-летнего исследования выяснилось, что выпускники ведущих школ мира имеют большие способности к инженерно-техническим предметам, а творческий потенциал у них очень слабый. Страны, где упор делается на музыку, рисование, шахматы (Южная Корея, Финляндия т.д.) показали наивысшие результаты. Как отметил Юрий Иванович, по результатам данного исследования в республике был объявлен проект «Музыка для всех». По его информации в работе форума примут участие высокие гости, которые сами изъявили желание – Артур Викторович Заруба, победитель конкурса «Учитель года России 1992 г.», Ким Ан Сук, очень известный преподаватель Южной Кореи, занимающаяся современным искусством, Эдуард Борисович Абдуллин, хормейстер, профессор МГПУ, наш давний партнер.



В рамках работы форума пройдут две большие летние школы: летние пленэры на лоне живой природы. Оргкомитетом форума объявлен конкурс «Природа, вдохновляющая нас», главным идеологом которого является директор Покровской художественной школы Александр Харитонов. Все победители этого конкурса примут участие в данном пленэре с 7 по 10 августа в с. Октемцы Хангалаского улуса. Также во время работы пленэра южнокорейские и наши преподаватели будут обучать всех желающих детей рисованию.

Вторая летняя школа пройдет на базе Высшей школы музыки с 10 по 16 и с 16 по 26 августа. Здесь будут преподавать мэтры музыкального образования. Как отметила руководитель Центра «Музыка для всех» Высшей школы музыки Ольга ХАРАЙБАТОВА в период с 10 по 15 августа создадут сводный детский оркестр из 200 детей: «Если погода позволит, мы выедем в Орто Дойду или в Ленские столбы и там на фоне природы сыграем оркестр из 200 детей. Будет очень зрелищно», — поделилась Ольга Михайловна.

О ходе подготовки к форуму проинформировали члены Оргкомитета: Елена ЛАХНО, преподаватель музыки Якутского педагогического колледжа и Александр ХАРИТОНОВ, директор Покровской художественной школы. По информации Елены Алексеевны Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева ведет сбор методических материалов и публикаций учителей музыки и музыкальных руководителей для выпуска сборника. Также колледж готовит свои нотные издания, сборники духовых и инструментальных произведений, так как отмечается нехватка музыкального репертуара.

Покровская детская художественная школа проводит первый республиканский открытый конкурс детских пленэрных работ «Природа, вдохновляющая нас», где победители конкурса будут приглашены на Летнюю творческую школу «Академическая дача» с 11 по 13 августа 2017 года. Вся информация доступна на сайте http://www.weallpaint.ru/contests/

Лучшие работы участников конкурса будут опубликованы на данном ресурсе. Александр Васильевич выразил обеспокоенность тем, что уроки рисования в детских садах ведутся воспитателями, а в начальной школе учителями начальных классов. Он отметил, что уроки рисования должны вести специалисты с художественным образованием. В связи с этим, Покровской детской художественной школой готовится методическое пособие для воспитателей детских садов с календарно-тематическим планом работы.

Напомним, что форум учителей музыки и изобразительного искусства с 13 по 15 августа 2017 г. и проводится по инициативе первого Президента Республики Саха (Якутия), государственного советника республики Михаила Ефимовича НИКОЛАЕВА.

