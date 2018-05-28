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28 мая 2018, 7:56
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Учителя и школьники получили традиционные денежные гранты от Николая Местникова

Гранты для педагогических работников Гагаринского и Строительного округов Якутска, а также премии талантливым и одаренным детям генеральный директор АО «Аэропорт Якутск» Николай Местников вручает ежегодно. Персональные гранты уже стали для школ округов доброй традицией. Вручаются они всегда на последних звонках, в теплой праздничной атмосфере.

Единовременные денежные поощрения, которые Николай Афанасьевич выделяет из личных средств, выплачиваются лучшим учителям и сотрудникам детских садов за высокое профессиональное мастерство и творческую инициативу. Как водится, достижения педагогов выявлялись победами их учеников. Премию получили те, чьи воспитанники сумели добиться заметных успехов в учебе, завоевывали призовые места в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях… При отборе победителей учитывалось и то, насколько активно они используют современные технологии, интерактивные электронные формы обучения и т.д. Единовременные именные премии Местникова получили и школьники — те, кто наиболее ярко проявил себя в учебе и общественной жизни.

Сегодня, 26 мая Николай Местников поздравил выпускников 16-й школы, гранты вручили учителю истории и обществознания Анне Никитиной, десятикласснику Николаю Кривошапкину и выпускнице Марии Потаповой. В школе №24 им. С.И. Климакова наградили замдиректора по УВР, учителя начальных классов Мэдэгмэ Гомбоеву, учителя английского языка Саргылану Яковлеву, а также ученицу 10 класса Эржену Базарову и выпускницу Анжелу Потапову. В 30-й школе им. В.И. Кузьмина Николай Местников наградил преподавателя Галину Чумакову и выпускницу Викторию Лебедеву.

24 мая средней школы №27 гранты вручили учителю математики, обладателю нагрудного знака «Надежды Якутии», учителю года-2013 Ирине Охлопковой и выпускнику, победителю городских олимпиад Ярославу Аммосову. А 25 мая на последнем звонке в Специальной (коррекционной) школе №22 (VII вида) под аплодисменты гранты получили учитель музыки, руководитель ансамбля Евдокия Данилова и ученица 9 класса участница городского совета старшеклассников Вероника Иванченко. Ранее 21 мая гранты от Николая Местникова получили учитель информатики Физико-технического лицея им. В.П.Ларионова Юрий Романов и ученики Татьяна Степанова и Артур Дьячковский, а 22 мая – учитель школы №38 Михаил Куприянов и ученик Андрей Романов.

«В наших Гагаринском и Строительном округах исторически жили семьи авиаторов. Многие посвятили жизнь авиации и отраслям, связанным с работой аэропорта. У нас работает много трудовых династий, где в одной семье целые поколения посвятили себя отрасли, — отмечает Николай Местников. — Мы за молодежь, мы всегда рады будем приветствовать их в нашем дружном коллективе аэропорта, когда они, овладев профессией, станут молодыми и перспективными специалистами. Я уверен, что так и будет! А их учителям низкий поклон за их важнейший труд».

Гранты вручили также и учащимся профессиональных образовательных учреждений. В Республиканском училище Олимпийского резерва им Р.М. Дмитриева наградили замдиректора по учебной работе Нину Дьячковскую, студентов Розалину Тимофееву, Илью Бочкарева. А в филиале Санкт-Петербургского университета гражданской авиации грант получил курсант Алексей Бабин.

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Источник: Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск».
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