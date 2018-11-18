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18 ноября 2018, 10:24
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Учитель из Якутии — победитель Всероссийского конкурса

Мария Денисовна Степанова, учитель эвенского языка и культуры Кустурской средней школы им. И.Н. Слепцова (Эвено-Бытантайский район) стала победителем Всероссийского мастер-класса учителей родного, в том числе русского, языка»-2018 в номинации «Учитель языков коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации».

Мероприятие проходило 14-15 ноября в Москве и в нем приняли участие финалисты из 46 субъектов РФ. Конкурс прохдил в три этапа: мастер-класс с методическими комментариями, участие в ярмарке методических разработок учителя и защита национального костюма.

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 16 ноября в Совете Федерации. Награды были вручены победителям в пяти номинациях: «Учитель-новатор», «Учитель – мастер», «Учитель – дебютант», «За формирование интереса к родному языку» (для педагогов дошкольного образования), «Учитель языков коренных малочисленных народов Российской Федерации».

Добавим, в прошлом году в этом конкурсе победила учитель эвенского языка и литературы школы «Арктика» г. Нерюнгри Надежда Очирова.

Всероссийский мастер-класс учителей родных, включая русский, языков проводится с 2007 года и является федеральной площадкой, объединяющей учителей общеобразовательных организаций, деятельность которых направлена на сохранение языков и культур народов России, формирование общероссийской гражданской идентичности.

Ирина Курилова

Источник: Илкэн
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