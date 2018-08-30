Учитель истории открыл имена якутских героев Первой мировой войны

30 августа в Окружной администрации города Якутска состоялась презентация очерка учителя истории и обществознания МОБУ СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой, финалиста республиканского этапа профессионального конкурса «Учитель года» Прокопия Батюшкина «Мобилизация в 1914-1915 гг. в Якутской области».

Поздравить Прокопия Батюшкина с выходом труда пришли и.о. руководителя секретариата главы РС (Я) Г.Н. Михайлов, заместитель главы города Якутска Е.И. Евсикова, заместитель начальника управления образования г. Якутска Е.А. Охлопков, а также члены общественной организации «Клуб Учитель года РС (Я)», коллеги-учителя, представители городского совета ветеранов войны, тыла и труда, представители Института гуманитарных исследований и проблем МНС, исторического факультета СВФУ им. М.К. Аммосова и учащиеся столичных школ.

Во время мероприятия автор рассказал о том, как создавалось его произведение. Цель данного труда – возвращение забытых имен якутских героев I мировой войны. Также автор добавил, очерк это итог двухлетней работы в Национальном архиве РС (Я).

Очерк Прокопия Батюшкина был высоко оценен профессиональными научными исследователями, так, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований Сардана Боякова, подчеркнула, что произведение содержит также и методические рекомендации, которые в последующем могут помочь учителям и школьникам в исследовании вклада якутян в историю I мировой войны.

По словам автора, в последующем он намерен расширить свое исследование и превратить его в полноценный научный труд.