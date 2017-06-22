Учи английский легко и весело: языковой лагерь дневного пребывания «Березка»

УЧИ АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГКО И ВЕСЕЛО!

ГОТОВЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ В ЯЗЫКОВОМ ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «БЕРЕЗКА»

Лето в самом разгаре, проведи его весело и с пользой в лагере «Березка»!

Мы объявляем акцию с 20.06.17 по 30.06.17 . Стоимость сезона для заключивших договор в эти дни 15000 руб.вместо 18000 руб, есть индивидуальные скидки. Начинается набор на

2 сезон: 3 июля по 17 июля

3 сезон: 7 августа по 21 августа.

Вас ждут:

— занятия английским языком и онлайн-уроки до обеда, мероприятия на английском языке после обеда;

— Подготовка к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку;

— Для малышей занятия по подготовке к школе;

— Вокал на английском языке;

— Современные танцы;

— Интересные конкурсы, викторины, выезды на экскурсии, на природу, в музеи, в Сокровищницу РС/Я/, посещение парка, этнографической усадьбы Атласовых.

— «Школа анимэ»;

-«Школа Икебано»со специализированным салоном флористики «Зеленый рай»;

— 2-х разовое питание в ресторане «У АДМИРАЛА»;

Наши преподаватели — лучшие учителя английского языка наших школ, СВФУ и носители английского языка.

В конце каждого сезона защита Визитки на английском языке, как итог совместной работы преподавателей и отдыхающих.

В каждом сезоне проводится аукцион , где главным призом является БЕСПЛАТНАЯ ПУТЕВКА на новый сезон!

Режим работы: понедельник-пятница, с 9:00-18:30

Запись по телефонам:

8924-569-8922- Елена Анатольевна

702-746, 89241733889 — Татьяна Иннокентьевна

Whatsapp:

89142900764

8-924-569-89-22

Адрес: проспект Ленина, 1, 3 этаж, кабинет 309, Детская юношеская библиотека

На нашем сайте www.berezka-ykt.ru вы можете узнать больше информации.

Следите за инстаграмом лагеря:

@berezina_english_fun

Спешите, количество мест ограничено!

Вниманию отдыхающих в прошлые годы:

Предъявить сертификаты со скидкой.