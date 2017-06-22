Учи английский легко и весело: языковой лагерь дневного пребывания «Березка»

УЧИ АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГКО И ВЕСЕЛО!
ГОТОВЬ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ В ЯЗЫКОВОМ ЛАГЕРЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ «БЕРЕЗКА»
Лето в самом разгаре, проведи его весело и с пользой в лагере «Березка»!
Мы объявляем акцию с 20.06.17 по 30.06.17 . Стоимость сезона для заключивших договор в эти дни 15000 руб.вместо 18000 руб, есть индивидуальные скидки. Начинается набор на
2 сезон: 3 июля по 17 июля
3 сезон: 7 августа по 21 августа.
Вас ждут:
— занятия английским языком и онлайн-уроки до обеда, мероприятия на английском языке после обеда;
— Подготовка к успешной сдаче ОГЭ, ЕГЭ по английскому языку;
— Для малышей занятия по подготовке к школе;
— Вокал на английском языке;
— Современные танцы;
— Интересные конкурсы, викторины, выезды на экскурсии, на природу, в музеи, в Сокровищницу РС/Я/, посещение парка, этнографической усадьбы Атласовых.
— «Школа анимэ»;
-«Школа Икебано»со специализированным салоном флористики «Зеленый рай»;
— 2-х разовое питание в ресторане «У АДМИРАЛА»;
Наши преподаватели — лучшие учителя английского языка наших школ, СВФУ и носители английского языка.
В конце каждого сезона защита Визитки на английском языке, как итог совместной работы преподавателей и отдыхающих.
В каждом сезоне проводится аукцион , где главным призом является БЕСПЛАТНАЯ ПУТЕВКА на новый сезон!
Режим работы: понедельник-пятница, с 9:00-18:30
Запись по телефонам:
8924-569-8922- Елена Анатольевна
702-746, 89241733889 — Татьяна Иннокентьевна
Whatsapp:
89142900764
8-924-569-89-22
Адрес: проспект Ленина, 1, 3 этаж, кабинет 309, Детская юношеская библиотека
На нашем сайте www.berezka-ykt.ru вы можете узнать больше информации.
Следите за инстаграмом лагеря:
@berezina_english_fun
Спешите, количество мест ограничено!
Вниманию отдыхающих в прошлые годы:
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