Учи английский легко и весело в летнем лагере «Березка»!

УЧИ АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГКО И ВЕСЕЛО! Скоро летние каникулы!☀☀☀

Летний лагерь дневного пребывания «БЕРЁЗКА» начинает набор детей 7-16 лет!

1 сезон: 11-25 июня

2 сезон: 9-23 июля

3 сезон: 6-20 августа

В новом летнем сезоне вас ждёт интересная насыщенная программа «Smart summer», включающая развлечения и обучение!

👥🇬🇧Коммуникативный английский. 🙌Тематические мастер-классы. 🎹🎼Танцы, вокал.

🎬🎪Посещение музеев, кинотеатров и парка.

🍽2 х разовое питание. И многое другое. Преимущества нашего лагеря это: ✅досуг без гаджетов!

✅приобщение школьников к чтению книг! ✅здесь учат будущих лидеров правильно общаться! ✅индивидуальный подход к каждому ребёнку!

Дети занимаются в оборудованных аудиториях в центре города. Каждый день будут узнавать что-то новое и подтянут свой английский! А главное новые знакомства и незабываемые впечатления! 🤗.

Наш адрес: пр.Ленина 1, каб.309, (КГФ, напротив пединститута) , 3 этаж Детская библиотека.

☎Запись по тел: 702-746, 89245609410 — Татьяна Иннокентьевна. 8924-569-8922 — Елена Анатольевна

89243663372-Раиса Иннокентьевна

🌎www.berezka-ykt.ru 📷Инстаграм @berezina_english_fun