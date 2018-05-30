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30.05.2018, 9:40
Происшествия
В Чурапче дотла сгорела аптека
30.05.2018, 9:30
Политика
Эксклюзив
Евгения Михайлова о назначении Айсена Николаева: Опыт у него достаточный
30.05.2018, 9:20
Красота & Здоровье
Интервью
Медсестра Лена Слепцова: Убедить больного туберкулезом лечиться – кропотливая работа
30.05.2018, 9:13
Республика
«Алданская весна» предстала во всей красе
30.05.2018, 9:05
Политика
Эксклюзив
Первый президент Якутии Михаил Николаев прокомментировал назначение врио главы
30.05.2018, 8:59
Политика
Эксклюзив
Вячеслав Штыров: Неудивительно, что Айсен Николаев назначен врио главы Якутии
30.05.2018, 8:49
Культура & Образование
Объявление
Учи английский легко и весело в летнем лагере «Березка»!
30.05.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 30 мая 2018
30.05.2018, 1:27
Политика
Фотофакт
Айсен Николаев обсудил с первым президентом вектор развития Якутии
30.05.2018, 0:11
Общество
Предприниматели о назначении Айсена Николаева
30.05.2018, 0:06
Происшествия
Южно-Якутские электрические сети ввели режим повышенной готовности
30.05.2018, 0:05
Общество
Сегодня день рождения журналиста
30.05.2018, 0:04
Политика
31 мая врио главы Якутии будет представлен Совету Ил Тумэна
29.05.2018, 23:58
Экономика
Президент АЛРОСА встретился с Айсеном Николаевым
29.05.2018, 21:48
Желток
Резонанс
Резонанс: Парламентарий проявил личную инициативу
29.05.2018, 21:32
Происшествия
Судебные приставы побудили должников по ЖКУ полностью погасить долги
29.05.2018, 21:29
Происшествия
В Якутии восстановлено электроснабжение поселка Эльдикан
29.05.2018, 21:05
Происшествия
Видео
Водитель УАЗ проехал на красный свет
29.05.2018, 20:19
Экономика
Яйцо Фаберже от «Киэргэ» – победитель международной ювелирной выставки
29.05.2018, 20:13
Происшествия
Электроснабжение поселка Кангалассы восстановлено
29.05.2018, 18:43
Политика
Эксклюзив
Виктор Федоров: Ожидаем эффективной работы
29.05.2018, 18:30
Общество
Черты характера, отравляющие семейную жизнь
29.05.2018, 18:20
Политика
Молодогвардейцы обновили состав регионального штаба
29.05.2018, 18:10
Культура & Образование
В столице откроется новый кинозал «Россия»
29.05.2018, 18:00
Культура & Образование
За вклад в создание фильма «Тойон Кыыл» объявлена благодарность
29.05.2018, 18:00
Происшествия
В Якутске школьник покончил с собой
29.05.2018, 17:57
Столица
В Якутске ведутся аварийно-восстановительные работы линий связи и электропередач
29.05.2018, 17:50
Общество
На конкурс «Я-Инженер» поступило 74 работы
29.05.2018, 17:42
Происшествия
В Якутии двое мужчин до смерти избили своего приятеля
29.05.2018, 17:40
Общество
Водопроводная вода соответствует нормам СанПин в Якутске
29.05.2018, 17:30
Столица
Пригородный автобус № 102 изменил схему движения
29.05.2018, 17:20
Культура & Образование
Афиша
Любимый театр детворы приглашает на спектакли
29.05.2018, 17:17
Политика
Резонанс
Парламент республики назначит дату выборов главы Якутии
29.05.2018, 17:12
Политика
Эксклюзив
Гаврил Парахин: Путин сделал свой выбор в пользу Николаева
29.05.2018, 17:10
Столица
Объявление
В Якутске отключат воду
29.05.2018, 17:07
Происшествия
В Якутске хулиганы разбили стекла трех автомобилей
29.05.2018, 17:00
Столица
Летнее расписание движения столичных автобусов
29.05.2018, 16:50
Общество
Официальные банковские реквизиты по сбору средств пострадавшим в результате ЧС
29.05.2018, 16:48
Культура & Образование
Афиша
Концерт выпускников ВШМ Якутии «Vivat, Alma Mater!»
29.05.2018, 16:40
Финансы
Алмазэргиэнбанк сохраняет высокие позиции в медиарейтинге российских банков
29.05.2018, 16:30
Общество
Якутские звезды выставят свои памятные вещи на аукцион
29.05.2018, 16:20
Политика
Резонанс
Борисов рассказал о своих планах: Я без дела не останусь
29.05.2018, 16:12
Республика
Жителей Верхоянска предупреждают о паводке
29.05.2018, 16:10
Красота & Здоровье
Якутянка участвует в конкурсе «Миссис Россия Мира 2018»
29.05.2018, 16:00
Экономика
В Якутии после урагана восстанавливают электричество
29.05.2018, 15:50
Экономика
Спрос на облигации Якутии превысил предложение более чем в 6,6 раз
29.05.2018, 15:40
Столица
В Якутске ликвидируют последствия ураганного ветра
29.05.2018, 15:30
Общество
Эксклюзив
Министерство спорта требует признать ФК «Якутия» банкротом
29.05.2018, 15:20
Политика
Резонанс
Егор Борисов: Отставка — это еще не конец карьеры
29.05.2018, 15:10
Культура & Образование
ЕГЭ в некоторых районах Якутии может оказаться под угрозой срыва
29.05.2018, 15:00
Политика
Эксклюзив
Афанасий Максимов: Якутия объединится вокруг нового лидера
29.05.2018, 14:50
Республика
В Якутии после паводка приступили ко второму этапу восстановления автодорог в районах
29.05.2018, 14:40
Культура & Образование
Афиша
В Якутске состоится благотворительный концерт в поддержку пострадавших от паводка
29.05.2018, 14:30
Красота & Здоровье
Молодежные лидеры и спортсмены против курения
29.05.2018, 14:20
Политика
Резонанс
Егор Борисов объяснил, почему решил уйти с поста
29.05.2018, 14:10
Культура & Образование
Видео
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Якутская хомусистка прошла в полуфинал британской «Минуты славы»
29.05.2018, 14:04
Общество
Прощальная панихида по Маргарите Троевой
29.05.2018, 14:00
Экология
Экстра
В Якутске ожидается усиление ветра
29.05.2018, 13:53
Политика
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Анатолий Кырджагасов прокомментировал отставку и назначение врио главы
29.05.2018, 13:45
Столица
В Якутске впервые прошел велопарад
29.05.2018, 13:25
Столица
День добрососедства в Центральном округе
29.05.2018, 13:15
Столица
В Якутске пройдет акция «Забей на курение»
29.05.2018, 13:05
Общество
Дневник навигации: Началась отгрузка каменного угля для Нюрбинского улуса
29.05.2018, 12:55
Происшествия
Пустила переночевать — лишилась ювелирных изделий
29.05.2018, 12:45
Культура & Образование
Республиканский детский фестиваль «Чудеса кино» пройдет в Якутске
29.05.2018, 12:35
Общество
1 июня: программа праздника
29.05.2018, 12:25
Республика
Восстановлено электроснабжение Олёкминска
29.05.2018, 12:15
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Общественники: последствия разлива нефтепродуктов под Якутском еще не устранены
29.05.2018, 12:05
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Постоялец гостиницы украл iPhone 7 из незапертой комнаты
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29.05.2018, 11:35
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Соболезнование родным и близким ветерана сельского хозяйства Семена Жиркова
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Культура & Образование
30 мая 2018, 8:49
9453

Учи английский легко и весело в летнем лагере «Березка»!

УЧИ АНГЛИЙСКИЙ ЛЕГКО И ВЕСЕЛО! Скоро летние каникулы!☀☀☀

Летний лагерь дневного пребывания «БЕРЁЗКА» начинает набор детей 7-16 лет!

1 сезон: 11-25 июня

2 сезон: 9-23 июля

3 сезон: 6-20 августа

В новом летнем сезоне вас ждёт интересная насыщенная программа «Smart summer», включающая развлечения и обучение!

👥🇬🇧Коммуникативный английский. 🙌Тематические мастер-классы. 🎹🎼Танцы, вокал.

🎬🎪Посещение музеев, кинотеатров и парка.

🍽2 х разовое питание. И многое другое. Преимущества нашего лагеря это: ✅досуг без гаджетов!

✅приобщение школьников к чтению книг! ✅здесь учат будущих лидеров правильно общаться! ✅индивидуальный подход к каждому ребёнку!

Дети занимаются в оборудованных аудиториях в центре города. Каждый день будут узнавать что-то новое и подтянут свой английский! А главное новые знакомства и незабываемые впечатления! 🤗.

Наш адрес: пр.Ленина 1, каб.309, (КГФ, напротив пединститута) , 3 этаж Детская библиотека.

☎Запись по тел: 702-746, 89245609410 — Татьяна Иннокентьевна. 8924-569-8922 — Елена Анатольевна

89243663372-Раиса Иннокентьевна

🌎www.berezka-ykt.ru 📷Инстаграм @berezina_english_fun

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