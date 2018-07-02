Учи английский легко и весело! Готовь ребенка к школе с лагерем «Берёзка»!

Летний лагерь дневного пребывания «БЕРЁЗКА» с углубленным изучением английского языка ведёт набор детей 7-16 лет на:
2 сезон: 9-23 июля
3 сезон: 6-20 августа.
Вас ждёт насыщенная программа «Smart summer», включающая развлечения и обучение!
Тематические мастер-классы.
Танцы, вокал.
Конкурсы, интеллектуальные викторины.
Подготовка к школе,
Посещение музеев, кинотеатра ,парка, этно-усадьбу Атласовых.
2 х разовое питание (обед и полдник) в ресторане Адмирал !
Преимущества нашего лагеря это:
✅приобщение школьников к чтению книг!
✅здесь учат будущих лидеров правильно общаться!
✅индивидуальный подход к каждому ребёнку!
Дети занимаются в оборудованных аудиториях в центре города. Каждый день будут узнавать что-то новое и подтянут свой английский, будет качественная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по английскому, познакомятся с культурой японского народа, МК по аниме, икебано под руководством сотрудников салона Зелёный Рай и тд.
А главное новые знакомства и незабываемые впечатления! .
Наш адрес: пр.Ленина 1, каб.309, (КГФ, 3 этаж Детская библиотека.
Запись по тел: 702-746, 89245609410 — Татьяна Иннокентьевна. 8914-276-41-90 Лена Андреевна,8924-569-8922 — Елена Анатольевна
89243663372-Раиса Иннокентьевна
www.berezka-ykt.ru Инстаграм @berezina_english_fun
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