Ученый из Якутии представила опыт диагностики редкого неврологического заболевания в Сан-Франциско

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института здоровья Северо-Восточного федерального университета, кандидат медицинских наук Татьяна Давыдова приняла участие в III Международном саммите по нейродегенеративным заболеваниям (NDS-2017), который состоялся с 6 по 8 июля в Сан-Франциско, США.

Сан-Франциско является одним из лучших мировых медицинских центров, в котором сосредоточены научно-исследовательские лаборатории, отметила сотрудник НИИ здоровья СВФУ. Саммит предоставляет возможность для специалистов неврологии поделиться своими исследованиями и опытом, представляя собой площадку для диалога между фундаментальными и клиническими учеными.

Ученый выступила с презентацией на английском языке о прогрессирующей мышечной атрофии (ПМА) на примере Республики Саха (Якутия) в секции «Нейродегенеративные заболевания». ПМА – тяжелое и редкое нейродегенеративное мультифакториальное заболевание из группы болезней двигательного неврона, которое поражает двигательные нейроны спинного мозга. На сегодняшний момент причины возникновения, патогенез заболевания и способы его лечения достоверно неизвестны. Татьяна Давыдова представила опыт диагностики случаев подобного заболевания в республике.

Научный интерес вызвал семейный случай, так как в мировой литературе таких случаев описано крайне мало.

«В Якутии была выявлена семья, где у троих из шестерых детей было диагностировано это заболевание. При этом двоим из них первоначально были установлены другие заболевания со сходной картиной в медицинских клиниках за пределами республики, – рассказывает ученый. – Это заболевание было впервые описано в ХIХ веке, но ген, ответственный за возникновение болезни, до сих пор не найден. В наших исследованиях мы также пока не нашли этот ген, я поделилась подобным опытом с коллегами. Мы намерены продолжить дальнейшие исследования и поиск мутировавшего гена».

Также ученый представила постерный доклад на тему «Поражение периферического мотонейрона при спиноцеребеллярной атаксии I типа в Якутии». Доклад также вызвал интерес, так как именно поражение периферического мотонейрона сказывается на продолжительности жизни больных, страдающих этим наследственным заболеванием. Тезисы докладов наряду с другими выступлениями участников будут опубликованы в журнале Journal of Neurology and Experemental Neuroscience, который индексируется в базе данных Scopus и Web of Science.

«Саммит дал бесценный опыт выступления на зарубежном крупном форуме. Помимо этого мы познакомились с новейшими технологиями в терапии нейродегенеративных заболеваний, узнали много других теоретических проблем в области неврологии и наладили связи с научно-исследовательскими институтами и лабораториями США и Англии», – поделилась Татьяна Давыдова.

Программа форума, по словам Татьяны Давыдовой, включала выступления всемирно известных ученых, которые внесли лепту в формирование современных представлений о неврологии. В рамках форума были проведены научные секции: «Болезнь Паркинсона и другие двигательные расстройства», «Нейроинженерия и реабилитация», «Профилактика, лечение и терапевтические возможности» и другие, всего – 15 секций.