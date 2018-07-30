Ученые заявили о гибели в Арктике археологических памятников

Археологи считают Арктику одним из самых перспективных направлений для исследования древнейшей истории — в вечной мерзлоте сохранилось много артефактов и биологического материала, которые в более теплом климате давно разрушились. Но ученые опасаются, что климатические изменения и деятельность человека в наши дни создадут угрозу для памятников истории, которые хранились тысячелетиями.

Арктика хранит огромное количество археологического материала, который стал доступен ученым только во второй половине ХХ века — до этого раскапывать вечную мерзлоту не рисковали. Многие ценные сведения об истории человечества и Земного шара за Полярным кругом были открыты только в последние годы, например, Яно-Индигирская экспедиция Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) обнаружила древнейший стояночный комплекс верхнего палеолита Арктической зоны Евразии.

В Арктике ученые раскапывают древние стоянки и могильники с остатками сооружений, находят человеческие останки, кости древних животных, в том числе бивни мамонтов, за которыми «охотятся» черные археологи, а также древние артефакты из хрупких материалов — изделия из дерева и кожи, текстиль. Такие находки представляют большой интерес и для науки и помогают сделать открытия, касающиеся образа жизни и уровня развития древнейшего населения арктической зоны.+ Как рассказал ТАСС начальник отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Сергей Васильев, геологические процессы, естественно, происходили во все времена — сколько существует планета, но сейчас в связи с климатическими изменениями последних десятилетий этот процесс ускорился.

В арктической зоне Якутии древние стоянки людей уходят под воду из-за активного процесса разрушения берегов. Как рассказал ТАСС доцент кафедры всемирной, отечественной истории, этнологии, археологии исторического факультета СВФУ Валерий Аргунов, около половины зафиксированных археологических памятников уже могли исчезнуть из-за изменения климата.

«От 50 до 60% внесенных в список археологических памятников уже нет. Большая часть из них была обнаружена в 1970-е годы. Практически не осталось таковых в Анабарском и Оленекском районах», — отметил археолог.

«Единственное, что можно с этим сделать — это активизировать археологическую работу на Севере», — считает начальник отдела палеолита ИИМК РАН Васильев. Археологам это по силам, добавил он, но «это возможно, если бы были проекты и финансирование».

«Нужно задействовать наши основные археологические учреждения, развивать это направление. Достаточно квалифицированный коллектив и у нас (в ИИМК РАН), и в Москве, и в Новосибирске, и в северных городах — Сургуте, Нефтеюганске — там тоже есть археологические коллективы», — сказал Васильев.

Хозяйственное освоение, развитие инфраструктуры Арктики, с одной стороны, делают ее более доступной для изучения, с другой стороны, ученые опасаются бесконтрольной деятельности людей.