Ученые Якутии собираются выращивать части тел и органы человека

Лаборатория «Биотехнологии» — резидент «Технопарка Якутия» — ведет разработку клеток, которые смогут регенерировать органы человека, передает телеканал «Якутия 24».

Ученые рассчитывают выращивать части тел и целые органы при помощи внеклеточного матрикса, которые получают из внутренних органов животных.

«Берем орган животного, подключаем его к специальному прибору, который вымывает все клетки. И тот комплекс, который остается, мы используем, чтобы формировать новый орган. Сейчас работаем над созданием кожного покрова человека», — сказал ведущий специалист Евгений Попов.

Также в лаборатории выращивают специальные клетки — фибробласты, с помощью которых лечат ожоги и обморожения.

По словам Евгения, благодаря этим клеткам процесс восстановления будет идти намного быстрее, кроме того, не будет никакого отторжения.

Фибробласты уже много лет показывают себя на деле. Биоматериал давно введен в мировую практику, но для Якутии это пока новинка.