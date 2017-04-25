Ученые СВФУ работают над концепцией туристического кластера «Орто Дойду»  

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Сотрудники Лаборатории экологии и устойчивости экосистем Севера федерального университета имени Аммосова работают над разработкой масштабного проекта «Орто дойду» на территории Хангаласского района. Они предлагают создать кластер, который охватывает не только сферу туризма, но и образования, науки и этнографии.

Планируемый кластер имеет три направления: религиозно-этнографическое, научно-образовательное и туристско-рекреационное. «Этнографическое направление будет основано на древних религиозных представлениях народа саха – Айыы и философии освоения самого холодного региона Земли этим народом, – рассказывает руководитель проекта, заведующий лабораторией Виктор НОГОВИЦЫН. — Научный блок представит направление «Технолог», разработанное для совершенствования системы образования региона и подготовку высококвалифицированных специалистов, востребованных в промышленности. Он призван достичь создания и использования уникальных научных установок среднего класса «мегасайенс» для выявления и дальнейшего развития способностей и возможностей молодежи».

Также Виктор Ноговицын предлагает рассмотреть вопрос о создании комплексных научно-образовательных центров экологического и этнического туризма на территории населенных пунктов Октемцы и Батамай Хангаласского района. «Деятельность центров будет направлена на изучение и развитие инновационных технологий. Якутские ученые смогут проводить работы по созданию экологически комфортного, экономного жилья и сельского поселения, полигона для испытания холодостойкости новых материалов для техники, питомников для редких и лекарственных растений, изучать динамику мерзлотных экосистем, геофизической и экологической обстановки окружающей среды», – делится планами ученый.

По расчетам авторов, туристско-рекреационная часть проекта «Орто дойду» основана на коммерциализации итогов научных исследований. «Территория Хангаласского улуса богата местами, представляющими интерес для туристов и исследователей. Экологический туризм охватывает все стороны жизни: мир животных и растений, все разнообразие жизненных форм, охрану окружающей среды, природное и культурное наследие общества и человека, требующие организации многочисленных питомников, парков», – делится исследователь.

Он отмечает, что принципиально важно, чтобы туристический центр отвечал международным стандартам. «Архитектура зданий и сооружений должны соответствовать жизненным представлениям северных этносов. Также необходимо заниматься крупными проектами, способными привлекать российские и международные инвестиции в долгосрочной перспективе, что экономически выгоднее для сегодняшнего уровня экономического развития республики», – подчеркнул Виктор Ноговицын.

Проект «Орто дойду» вошел в программу развития туризма Якутии и в Стратегию социально-экономического развития РС(Я).