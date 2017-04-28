Ученые СВФУ готовы создать учебно-научный-производственный комплекс

О том, как обеспечить кадрами Восточную газовую программу, говорили на видео-конференции «Газпром трансгаз Томск» 25 апреля.

Со своим проектом о создании при Северо-Восточном федеральном университете учебно-научного комплекса и производственного кластера по оказанию инжиниринговых услуг выступил старший преподаватель геологоразведочного факультета СВФУ Саид Бердыев.

«Согласно Энергетической стратегии России, к 2020 году в Восточной Сибири и Якутии при умеренном варианте развития экономики планируется доведение добычи нефти до 50 миллионов тонн, а добычи газа до 95 миллиардов кубических метров в год, что влечет за собой огромную потребность в кадрах. В этом плане ведущая роль отводится СВФУ», – говорит старший преподаватель кафедры нефтегазового дела геологоразведочного факультета СВФУ Саид Бердыева.

Региональный рынок образовательных услуг характеризуется структурными диспропорциями по отношению к реальному спросу на специалистов и квалификационно-профессиональными требованиями работодателей. «Перед нами стоит задача приведения структуры подготовки специалистов и рабочих кадров в соответствии с потребностями рынка труда с учетом реализующихся крупных инвестиционных проектов в республике. Для решения вопроса требуется открытие и перепрофилирование профессий и специальностей в системе профессионального образования», – предлагает Саид Бердыев, говоря о нынешней ситуации на рынке труда.

Он озвучил идею о возможности создания при СВФУ учебно-научно-производственного комплекса «Газпром-центр-СВФУ», который будет направлен на обеспечение Восточной газовой программы высококвалифицированными кадрами, отвечающими требованиям и стандартам компании «Газпром», а также создание наукоемкого производственного кластера, работа которого направлена оказание инжиниринговых услуг и реализацию программы импортозамещения предприятия.

В работе конференции приняли участие более 200 представителей филиалов «Газпром трансгаз Томск» из Сибири и Дальнего Востока, дочерних обществ компании «Газпром» городов Москвы, Саратова, Ухты, Уфы, Санкт-Петербурга, Орла, Югорска, Самары, Тюмени, а также преподаватели и молодые ученые российских вузов. Федеральный университет имени Максима Аммосова вошел в число вузов-партнеров компании «Газпром» в 2015 году и ежегодно принимает участие в конференциях и других мероприятиях предприятия.