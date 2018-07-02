Ученые предупреждают о сейсмичности грунтов Якутска

Об опасности подстерегающей Якутск из-за сейсмичности, возросшей на фоне глобального потепления, рассказал директор якутского филиала ФИЦ Единая геофизическая служба РАН Сергей ШИБАЕВ. «Грунты Якутска относятся ко второй и третьей категории, то есть талые и слабо мерзлые. Здания и сооружения, построенные на грунтах второй категории, при их последующей оттайке, переходят в грунты третьей категории и стоящие на них здания становятся не сейсмостойкими, опасными для проживания людей. Сейчас происходит деградация вечной мерзлоты, присутствие обводненных горизонтов грунтов, количество которых в связи с глобальным потеплением и техногенными утечками с каждым годом увеличивается», – отметил он.

Директор Якутского филиала ФИЦ Единой геофизической службы РАН Сергей Шибаев уверен в том, что сейчас требуется усиление контроля над проведением инженерно-геологических изысканий при проектировании и строительстве. По его словам, только на объектах 203 квартала проводятся качественные инженерно-геологические изыскания. «Согласно нормативам сейсмичность города Якутска составляет по карте общего сейсмического районирования А-6, Б-7 и С-8 баллов, т.е. уровень А- общее строительство, Б-повышенной ответственности, С- объекты инфраструктуры ( ТЭЦ, ГЭС и пр.)», – говорит Шибаев.

В 2014 году был принят новый ГОСТ «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», который является нормативной основой для контроля степени механической безопасности и осуществления проектных работ по повышению этой степени. Как отметил Шибаев, данный ГОСТ на территории городского округа «Якутск» не выполняется, как и в других населенных пунктах республики. «А между тем, применение данного ГОСТа на территории города в настоящее время очень актуально. Зная первоначальные физические характеристики объекта (период, частота собственных колебаний, декремент логарифмического затухания), т.е. физические параметры, характеризующие жесткость здания. Мы в состоянии судить о изменениях, деформациях, которые происходят в результате эксплуатации здания, а также процессах технического брака при строительстве. Ни одна комиссия не в состоянии объективно определить деформационные отклонения без применения инструментального метода», – отмечает он.

Для проведения изысканий в Якутске имеется все необходимое оборудование, опыт проведения работ, программное обеспечение и, самое главное, подготовленные специалисты.

Ученые несколько раз обращались в мэрию Якутска, но вопрос остается открытым.