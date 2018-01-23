Ученые обсудят присутствие элементов юга в творчестве и искусстве Арктики

26 января 2018 года в 14.30 в Национальном художественном музее Республики Саха (Якутия) состоится встреча (круглый стол) на тему «РАРИТЕТЫ АРКТИКИ. КОНЦЕПЦИЯ СЕВЕР – ЮГ» с участием ученых и специалистов Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН. Данное мероприятие входит в цикл встреч, проводимых в рамках музейного научно-исследовательского проекта «Раритеты Якутии». В ходе встречи предполагается рассмотрение феномена присутствия семиотики и элементов юга в предметах народного и декоративно-прикладного искусства Арктики.

Участники мероприятия «РАРИТЕТЫ АРКТИКИ. КОНЦЕПЦИЯ СЕВЕР – ЮГ»:

Романова Екатерина Назаровна – доктор исторических наук, заведующая сектором этнографии народов Северо-Востока России

Бравина Розалия Иннокентьевна – доктор исторических наук, профессор, заведующая сектором археологии

Саввинов Анатолий Иванович – кандидат исторических наук, заслуженный ветеран СО РАН, старший научный сотрудник сектора этнографии народов Северо-Востока России

Дьяконов Виктор Михайлович – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора археологии

Мероприятие состоится 26 января 2018 года в 14.30 в Национальном художественном музее РС (Я) по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9¸ 1 этаж, 3 экспозиционный зал. Вход по прейскуранту (взрослые – 150 руб., студенты – 80 руб., пенсионеры – 50 руб., для лиц до 18 лет — бесплатно).