Ученые: новогодние елки опасны для здоровья

Как искусственные, так и натуральные елки, установленные в помещении, могут испортить самочувствие и здоровье взрослых людей и детей, предостерегли специалисты.

Сотрудники Университета Саймона Фрейзера в Канаде уточнили, что искусственные елки особенно небезопасны для мужчин.

Проверка материалов, из которых производятся новогодние елки, показала: в нем могут присутствовать потенциально токсичные химикаты – изготовители чаще всего используют поливинилхлорид или ПВХ. Ученые рассказали, что в елочные ПВХ для обеспечения пожаробезопасности нередко добавляют свинец, олово или барий. Такое многокомпонентное сырье выделяет в воздух фталаты – летучие соединения, способные подавлять выработку тестостерона, что грозит мужским бесплодием.

Помимо этого, отметили специалисты, поливинилхлорид выделяет газы, раздражающие слизистые. Поэтому купленная искусственная елка после установки в квартире может оказаться причиной рези в глазах, слезотечения и других аллергических проявлений. Эксперты посоветовали после покупки оставить искусственную елку на свежем воздухе (на балконе) на два-три дня, прежде чем заносить в дом.

Но и натуральная ель способна доставить неприятности. Если дерево подпорчено грибком, то в теплом помещении развитие плесени получит новый толчок – в результате это может негативно повлиять на здоровье домочадцев, например, спровоцировать проявление астмы.

Также не лишним будет проверить елочные гирлянды. Согласно докладу Фонда Корнелла, в шнурах таких гирлянд часто содержится повышенное количество свинца.