Ученые назвали секс способом преуспеть на работе

Группа американских ученых из Орегонского и Вашингтонского университетов научно доказала пользу утреннего секса для повышения производительности труда, сообщает Рамблер.

«Вывод исследователей, опубликованный в научной журнале Journal of Management: утренний секс способствует повышению производительности труда. Скорее всего за счет снижения стресса. Работодателям следовало бы это уяснить. И не ругать иной раз сотрудника или сотрудницу за опоздание по «самой уважительной из всех уважительных причин»»,— пишет kp.ru.

Для своей работы ученые собрали группу из 159 трудоустроенных добровольцев, готовых заниматься сексом по утрам, и отмечали его влияние на самочувствие на работе. Эксперимент продолжался две недели.

Оказалось, что есть и обратная связь: сама привычка заниматься сексом по утрам хорошо согласуется с биоритмами человеческого организма, и делает его ярче.

Кроме того, по мнению руководителя исследования профессора Кейт Ливитт, от недостатка секса активность сотрудника и его мотивация на работе могут упасть, поэтому если работа мешает личной жизни, то это плохо и для самой работы.