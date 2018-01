Ученые: мыслить творчески дано не всем

Журнал Proceedings of the National Academy of Sciences представил данные, полученные при исследовании специалистов из нескольких научных центров США, и касающиеся возможностей головного мозга. Ученые выяснили, что мозг людей, генерирующих творческие и нестандартные идеи, функционирует иначе, чем у остальных людей.

В рамках эксперимента 163 участника испытывались на дивергентное мышление — умение находить разные решения одной проблемы. В процессе выполнения заданий использовалась МРТ, отслеживающая активность мозговых зон. Кроме того, предлагаемые людьми идеи оценивались по степени их оригинальности.

В результате авторы исследования обнаружили, что мозг людей, которые придумывали наиболее нестандартные подходы к решению предлагавшихся им заданий, отличается повышенной функциональностью нейронных связей между отдельными зонами мозга. Благодаря включению этих связей становятся активными сразу три специфические системы мозга — базовая, исполнительная и актуальная. Подобное явление мозговой активности – редкость.

«Обычно эти три системы не бывают активны одновременно. Например, если исполнительная система включена, базовая выключена и наоборот. Но у людей с развитыми творческими способностями мозг работает иначе — базовая и исполнительная системы могут быть активны параллельно благодаря по-иному устроенной сети нейронных связей», — поясняется в публикации.

Один из соавторов проекта, нейробиолог Гарвардского университета Роджер Бити отметил, что пока науке неизвестно, является ли такой характер работы мозга обусловленным генетически и врожденным. Или, возможно, мозг можно натренировать? Ответ на этот вопрос должны дать предстоящие исследования.

Отметим, что из пояснений ученых следует, что базовая система мозга активизируется при спонтанном мышлении, исполнительная система – при необходимости оценить результат собственного мышления, актуальная система действует как переключатель между предыдущими двумя.