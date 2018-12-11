Ученые из России и Японии нашли в Якутии новый вид Rhizopogon

Открытие удалось сделать во время экспедиции на научной станции «Спасская падь»

ЯКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Группа российских и японских ученых обнаружила новый вид дождевого гриба Rhizopogon laricinus в центральной Якутии. Об этом сообщил ТАСС директор международного научно-образовательного центра по биогеохимии и климатологии Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Трофим Максимов.

«Выявлен новый вид дождевого гриба Rhizopogon laricinus. Вид выявлен с использованием биомолекулярных методик с рибосомной ДНК. Родственный гриб предпочитает сосновые леса, богатые азотом, но из-за потепления климата и с увеличением частоты лесных пожаров гриб изменил свои экологические условия произрастания», — рассказал ученый.

По словам Максимова, последние исследования говорят о благоприятном симбиозе в круговороте веществ.

«Растения обеспечивают грибы до 20% углеродом, а грибы снабжают растение азотом до 70%. В условиях недостатка минеральных веществ и низких температур в зоне многолетней мерзлоты это очень важно», — считает он.

Новый вид гриба был обнаружен во время экспедиции группы российских и японских ученых на научной станции «Спасская падь» недалеко от Якутска. Научная группа работала в составе представителя СВФУ Трофима Максимова, научных сотрудников Юмико Миямото, Атсуко Сугимото из Университета Хоккайдо, Казухиде Нара из Университета Токио.

Международный научно-образовательный центр по биогеохимии и климатологии — BEST (Biogeoscience Educational and Scientific Training) создан в 2012 году. Центр совместно с Институтом биологических проблем криолизитозоны СО РАН содержит сеть научных станций SakhaFluxNet, которая охватывает наиболее важные биоклиматические зоны многолетней мерзлоты.

Научно-исследовательская экспериментальная станция «Спасская падь», расположенная всего в нескольких десятках километрах от Якутска, вместе с научным стационаром «Эльгээйи» (Усть-Майский улус), охватывают лесную биоклиматическую зону. Станции «Чокурдах» и «Кодак», расположенные в Аллаиховском улусе на Крайнем Севере республики, отвечают за мониторинг тундровой и лесотундровой зоны.

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