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28 июля 2017, 17:30
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Ученые исследуют озеро Еманда на севере Якутии

Ученые Северо-Восточного федерального университета совместно с коллегами из университетов Кельна, Подстама и Санкт-Петербурга выедут на научную экспедицию в Томпонский район Якутии. Исследователи будут изучать озеро Еманда с 10 по 18 августа.

Российско-немецкая экспедиция проводится в рамках совместного проекта PLOT – Paleolimnological Transect, который финансируется Министерством образования и исследований Германии и координируется Университетом Кельна. По словам профессора СВФУ Людмилы Пестряковой, цель проекта – обеспечение детальной реконструкции позднечетвертичной экологической и климатической истории на участке пересечения северной Евразии протяженностью более 6000 километров.

В рамках проекта изучаются озера Ладога, Большое Шучие, Левинсон-Лессинг, Таймыр и Еманда. Работы проводятся мелководными и глубокими сейсмическими исследованиями и доводятся до 30 метров с использованием нового устройства для керна.  «Анализ озер проводится на ядрах осадочных пород, которые поддерживаются численным ледяным щитом и климатическим моделированием, чтобы расшифровать климатическое и экологическое развитие вдоль разреза за пределами Последнего ледникового максимума»,  – рассказала руководитель экспедиции.

На озере Еманда ученые проведут  лимнологические и седиментологические исследования – измерят температуру, кислотность, электропроводность, содержание кислорода, концентрацию основных ионов, также сделают гранулометрический и изотопный анализы.

«Озера – это уникальные природные объекты. Они отличаются замедленным водообменом, свободным термическим режимом, химическим составом, значительными изменениями уровня воды. Во время экспедиции мы проведем комплексные исследования, отберем керны донных отложений, которые являются одними из самых детальнейших геологических архивов. В них сохранена информация о прошлых природно-климатических обстановках регионального и планетарного уровня с разрешением от тысячелетий и столетий до года», – поделилась Людмила Пестрякова.

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Источник: Ольга Саввинова, пресс-служба Северо-Восточного федерального университета
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